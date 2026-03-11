Vlahović trenirao sa ekipom i spreman za povratak na teren

Fudbaler Juventusa Dušan Vlahović trenirao je danas sa ekipom i spreman je za povratak na teren posle gotovo četiri meseca pauze zbog povrede.

Kako su preneli italijanski mediji, sprski reprezentativac obavio je čitav trening sa saigračima, prvi put nakon što se povredio 29. novembra u utakmici protiv Kaljarija u Seriji A.

Na trening utakmici između dve ekipe Vlahović je postigao gol.

On je prošlog novembra ozbiljno povredio mišić leve butine i tada se spekulisalo da bi mogao da odsustvuje pet meseci. Međutim, nekadašnji fudbaler Partizana se oporavio i čini se da bi mogao da bude u ekipi predstojećeg vikenda u utakmici protiv Udinezea.

Pre nego što se povredio, Vlahović je postigao šest golova i imao je dve asistencije u 17 utakmica ove sezone.

Vlahovićev ugovor sa Juventusom ističe 30. juna, a njegovi nastupi mogli bi da odluče o tome da li će mu uprava ponuditi novi ugovor.

(Beta)

