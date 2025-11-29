Vlahović zadobio povredu u pobedi Juventusa nad Kaljarijem u Seriji A

Fudbaleri Juventusa pobedili su večeras na svom terenu u Torinu Kaljari 2:1, u utakmici 13. kola italijanske Serije A.

Prednost Kaljariju doneo je Sebastijano Espozito golom u 26. minutu, a izjednačenje Juventusu Kenan Jildiz pogotkom minut kasnije.

Pobedonosan gol za Juventus postigao je Jildiz u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Srpski napadač u ekipi Juventusa Dušan Vlahović počeo je utakmicu u startnoj postavi, ali je zbog povrede morao da izađe iz igre u 31. minutu.

Vlahovićev sunarodnik i klupski saigrač Filip Kostić takođe je započeo meč u startnoj postavi, da bi iz igre izašao u 46. minutu.

Srpski golman u ekipi Kaljarija Boris Radunović utakmicu je završio kao neiskorišćena zamena.

Juventus je sedmi na tabeli sa 23 boda, dok Kaljari zauzima 14. mesto sa 11 bodova.

Juventus će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Napulju protiv Napolija, dok će Kaljari dočekati Romu.

(Beta)

