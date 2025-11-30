Vlasnik Aston Martina: Horner ne dolazi u našu ekipu

Vlasnik Aston Martina Lorens Strol rekao je zaposlenima da nekadašnji funkcioner Red Bula Kristijan Horner neće doći u njihovu ekipu Formule 1.

Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) preneo je da je Strol u utorak razgovarao sa zaposlenima u fabrici Aston Martina i da se dolazak Hornera „neće desiti“.

On je rekao da će nova vodeća rukovodeća struktura, koja je postavljena ove sedmice, ostati na funkciji.

Novi direktor ekipe od početka 2026. godine biće čuveni dizajner bolida Formule 1 Adrijan Njui, zajedno sa ulogom tehničkog partnera.

Sadašnji direktor ekipe Endi Kauel će dobiti novi posao i biće odgovoran za uspostavljanje odnosa sa novim partnerom za motore Hondom i dobavljačima goriva.

Horner je u julu dobio otkaz u Red Bulu posle 20 godina na čelu ekipe i pokušavao je da dobije posao u Aston Martinu i vrati se u Formulu 1.

Strol nije negirao da je bilo razgovora sa Hornerom, ali postoje pitanja da li bi on bio prihvatljiv za Njuija, koji je prošlog aprila napustio Red Bul delimično i zbog pogoršanja njihovog odnosa.

Njui je bio uznemiren zbog optužbe za seksualno uznemiravanje koju je zaposlena u Red Bulu podnela protiv Hornera. Kompanija Red Bul je u dva navrata oslobodila Hornera optužbi.

Takođe, Njui nije bio zadovoljan politikom unutar odeljenja za dizajn jer je verovao da kolege preuzimaju zasluge za njegov rad i da je to Horner podsticao.

Njui se smatra najboljim dizajnerom u istoriji Formule 1, nakon što je osvojio 14 titula vozača i 12 titula konstruktora sa Vilijamsom, Meklarenom i Red Bulom.

Horner želi da se vrati u Formulu 1 ali samo na poziciju koja mu daje akcionarski udeo i potpunu kontrolu nad ekipom.

(Beta)

