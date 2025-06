VN Austrije ostaje u kalendaru F1 do 2041.

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Austrije ostaće u kalendaru do 2041. godine, saopštili su danas organizatori, uoči trke na stazi Špilberg.

Austrija je već bila pod ugovorom do 2030. godine, a novo produženje saradnje dovodi ovu trku u rang sa Velikom nagradom Majamija, koja takođe ima važeći ugovor do 2041. godine.

Velika nagrada Austrije povezana je sa prisustvom Red Bula u Formuli 1.

Suosnivač austrijske kompanije Ditrih Matešic, koji je preminuo 2022. godine, finansirao je renoviranje staze koje je omogućilo povratak trke u kalendar 2014. godine nakon 11 godina pauze, a staza je dobila ime Red Bul Ring.

„Veoma sam srećan što će Formula 1 ostati na Red Bul Ringu još mnogo godina“, rekao je njegov sin Mark Matešic u današnjoj izjavi.

Formula 1 u poslednje vreme potpisuje dugoročne ugovore sa organizatorima trka, pa je ranije ovog meseca trka u Kanadi produžena do 2035. godine, a ranije je to učinjeno sa Bahreinom (do 2036. godine) i Velikom nagradom Australije u Melburnu, koja ima važeći ugovor do 2037. godine.

Trka za Veliku nagradu Austrije na programu je danas od 15.00, a sa pol pozicije kreće vozač Meklarena Lando Noris.

(Beta)

