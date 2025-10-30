Vojvodina posle preokreta pobedila Crvenu zvezdu

Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras na svom terenu u Novom Sadu Crvenu Zvezdu 3:2, u zaostalom meču trećeg kola Super lige Srbije.

Strelci za domaći tim bili su Ibrahim Mustafa u 52, Lazar Ranđelović u 77. i Milan Kolarević u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Golove za Zvezdu postigli su Aleksandar Katai u 43. i Mirko Ivanić u trećem minutu nadoknade poluvremena.

Zvezda je sa 31 bodom na deobi prvog mesta sa Partizanom, a Vojvodina je na trećem mestu sa četiri boda manje.

Zvezda je povela u 42. minutu golom Aleksandra Kataija. Mirko Ivanić je lepo proigrao Kataija, koji je udarcem iz prve sa oko sedam, osam metara savladao golmana Vojvodine Rosića.

U trećem minutu nadoknade poluvremena crveno-beli su duplirali prednost pogotkom Ivanića. Centrirao je Seol, a Ivanić je udarcem glavom sa druge stative zatresao mrežu Vojvodine.

Vojvodina je smanjila prednost Zvezde u 52. minutu. Njegoš Petrović je prošao po desnoj strani, uputio pas po zemlji pred gol Zvezde, a Ibrahim Mustafa je sa četiri metra lako savladao golmana Zvezde.

U 77. minutu Vojvodina je izjednačila pogotkom Ranđelovića. Stefan Bukinac je bio brži od čuvara, poslao loptu u „srce“ šesnaesterca, a Ranđelović je preciznim udarcem iz okreta sa oko 11 metara pogodio sam ugao gola Zvezde.

Vojvodina je u drugom minutu sudijske nadoknade vremena stigla do potpunog rezultatskog preokreta. Lopta je stigla do Kolarevića koji je udarcem sa 20-ak metara savladao golmana Zvezde Mateusa.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Radnik, dok će Vojvodina ugostiti IMT.

(Beta)

