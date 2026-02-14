Vojvodina posle preokreta pobedila Čukarički u Super ligi Srbije

Fudbaleri Vojvodine pobedili su danas na gostujućem terenu u Beogradu Čukarički 3:2, u utakmici 23. kola Super lige Srbije, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u državnom prvenstvu.

Prednost Čukaričkom doneo je Uroš Miladinović pogotkom u 47. minutu, a vođstvo je uvećao defanzivac Vojvodine Siniša Tanjga autogolom u 52. minutu.

Vođstvo Čukaričkog smanjio je Njegoš Petrović golom u 56. minutu, a izjednačenje Vojvodini doneo je Milutin Vidosavljević pogotkom u 70. minutu.

Pobedonosan gol za Vojvodinu postigao je Dragan Kokanović u 81. minutu.

Trener Čukaričkog Milan Lešnjak dobio je crveni karton u 43. minutu.

Vojvodina je treća na tabeli sa 49 bodova, četiri manje od drugoplasiranog Partizana i pet manje od prvoplasirane Crvene zvezde, dok je Čukarički, nakon svog trećeg uzastopnog poraza u Super ligi Srbije, sedmi sa 30 bodova.

Vojvodina će u narednom kolu u Novom Sadu dočekati Novi Pazar, dok će Čukarički igrati na gostujućem terenu u Bačkoj Topoli protiv TSC-a.

(Beta)

