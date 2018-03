Volf: Ne provocirajte Ferari

Direktor Mercedesa Toto Volf upozorio je čelnike Formule 1 da ne provociraju direktora Ferarija Serdja Markionea, pošto postoji realna opasnost da on povuče italijansku ekipu iz šampionata.

Markione je u više navata upozorio čelnike Formule 1 da nova pravila, koja se planiraju od 2020. godine, ne odgovaraju poslovanju italijanske ekipe, zbog čega bi on mogao da ugasi tu ekipu.

Dok jedni optužuju šefa Ferari za zastrašivanje i ponavljanje taktike koju je italijanski klub koristio u više navrata prethodnih godina kako bi progurao svoja pravila, Volf misli da bi ovoga puta trebalo ozbiljno shvatiti Markionea.

Mercedes je napravio savez sa Ferarijem kako bi se uspostavila pravila u Formuli 1 koja odgovaraju proizvodjačima.

„Nemojte da provocirate Serdja Markionea. Mislim da Formuli 1 više treba Ferari, nego što Ferariju treba Formula 1. On ima viziju i zna kakav DNK u Formuli 1 treba da zastupa za Ferari, a on nije nerazuman čovek. Ako ne bude video vrednost za njegov brend, on će završiti. Vrlo lako. Bez kajanja. Pa, bolje je da se ne kačite sa njim“, rekao je Volf, preneo je Autosport.

Presednik Medjunarodne automobilske federacije (FIA) i bivši direktor Ferarija Žan Tod rekao je nedavno da ne može da isključi mogućnost povlačenja te ekipe iz šampionata Formule 1 i naveo je da bi Ferari mogao da izgubi višegodišnji veto, iz vremena Enca Ferarija, kojim može da spreči promenu pravila.

(Beta)