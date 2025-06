Volf: Nikada ne otpisujte Luisa Hamiltona

Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je da bi bilo nerazumno otpisivati sedmostrukog svetskog šampiona Formule 1 Luisa Hamiltona, posle njegovog teškog početka sezone u Ferariju.

„Videli smo obrazac da Luis na početku sezone mora da pronađe svoju magiju, a onda je drugi deo sezone uvek vrlo jak. Zato nikad nemojte otpisivati Luisa Hamiltona“, rekao je Volf za podkast Blumberga, preneo je Skaj.

Hamilton je ove godine posle 12 sezona u Mercedesu prešao u Ferari i u prvih 10 trka nije uspeo da se popne na pobedničko postolje. Njegov timski kolega Šarl Lekler je u tri trke bio na podijumu i ima 25 bodova više od Hamiltona.

„Ne možete se tako brzo odučiti od vožnje. U 2021. godini bio je sjajan, onda su se promenili propisi i postalo je malo teže, ali je i dalje nastupao na veoma visokom nivou. I samom promenom ekipe, ne gubite odjednom svoje veštine. Mislim da je svima potreban period adaptacije“, naveo je Volf.

„Drugačiji automobil, drugačiji DNK načina na koji se taj bolid vozi, novi tim inženjera sa kojim morate da počnete da radite, a zatim biti uključeni u kontinuirani razvoj automobila kako bi odgovarao vašem stilu vožnje. To je potpuno italijanski tim, a on je Britanac koji se tamo spustio padobranom, a to zahteva vreme“, dodao je direktor Mercedesa.

Hamilton i Volf su imali najpoznatije i najuspešnije partnerstvo direktora i vozača, pošto je Britanac osvojio šest od sedam titula u Mercedesu, a ekipa je osvojila osam uzastopnih titula konstruktora, što je rekord Formule 1.

Ovo je prva sezona od 2013. godine da Volf ne sarađuje sa Hamiltonom.

„Uvek ti nedostaje osoba poput Luisa Hamiltona. I dalje smo bliski prijatelji. Dali smo reč jedan drugome da ćemo ostati bliski prijatelji. Borimo se žestoko na stazi bez rukavica jer moramo da se borimo za naše ekipe, takvo je pravilo. Ali van staze provodimo vreme jedni sa drugima, zajedno putujemo i ne želim da mi nedostaje prijateljstvo koje sam stekao tokom godina“, rekao je Volf.

„To je najduže partnerstvo vozača i ekipe – 12 godina, to retko vidite u bilo kom sportu. A kada je u pitanju razvoj automobila, on ima mnogo iskustva, sve je video i zameniti nekoga poput Luisa Hamiltona će uvek biti teško“, naveo je on.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkačkim vikendom u Špilbergu, a trka za Veliku nagradu Austrije vozi se u nedelju od 15 časova.

(Beta)

