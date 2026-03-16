Volf: Verstapen kritikuje nova pravila jer Red Bul ima velike probleme

Šef tima Mercedes Toto Volf ocenio je danas da kritike vozača Red Bula Maksa Verstapena o novim pravilima Formule 1 za sezonu 2026. delimično proizlaze iz problema kojima Verstapenov tim, preneo je Skaj Sport.

Verstapen je poslednjih nedelja oštro kritikovao nove bolide i način vožnje koji oni zahtevaju, uporedivši trkanje sa video-igrom.

On je zbog problema sa hlađenjem hibridne pogonske jedinice morao da odustane u trci za Veliku nagradu Kine dok je bio na šestom mestu.

Holanđanin smatra da trkanje nije dovoljno dinamično i da su vozači Mercedesa tehnički znatno ispred ostatka konkurencije.

„Samo Kimi Antoneli ili Džordž Rasel pobeđuju. Nema pravog nadmetanja“, rekao je Verstapen.

Sa druge strane, vozači Mercedesa i Ferarija uglavnom su pozitivno ocenili početak sezone. Posebno je pohvaljena borba za vrh Džordža Rasela i Šarla Leklera u Australiji, kao i duel Leklera i Luisa Hamiltona tokom sprinta i glavne trke u Šangaju.

Nova pravila za 2026. godinu donela su pogonske jedinice sa ravnomernom raspodelom snage između motora sa unutrašnjim sagorevanjem i elektro-motora što je promenilo stil vožnje. Vozači često moraju da „puste gas“ pred krivine kako bi štedeli energiju ili koriste posebne režime snage za preticanje, nakon čega mogu biti ranjivi na sledećem pravcu zbog praznije baterije.

Volf smatra da je Verstapenova kritika delom posledica problema sa bolidom Red Bula.

„Maks trenutno prolazi kroz horor. Kada pogledate snimke iz njegovog bolida u kvalifikacijama, vidi se koliko je teško upravljati tim automobilom. Ali to nije slučaj sa mnogim drugim timovima“, rekao je Volf.

On je dodao da, po rema razgovorima sa izvršnim direktorom Formule 1 Stefanom Domenikalijem, pokazatelji govore da publika uživa u novom formatu trkanja.

„Iz ugla zabave, borbe između Ferarija i Mercedesa su bile veoma dobre. Nekada smo gledali trke bez ijednog preticanja. Ponekad smo previše nostalgični za starim vremenima“, rekao je Volf.

Verstapen je sezonu otvorio šestim mestom u Australiji, ali je u Kini osvojio deveto mesto u sprintu pre nego što je odustao od glavne trke zbog električnog kvara.

Šef Red Bula Loran Mekis priznao je da bolid ima ozbiljne slabosti.

„Naš paket trenutno ima značajne nedostatke. Ipak, mnogo smo naučili u poslednjih nekoliko nedelja i očekujem da ćemo biti konkurentniji već od naredne trke“, rekao je Mekis.

Naredna stanica šampionata biće Velika nagrada Japana, koja je na programu od 27. do 29. marta.

