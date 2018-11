Volf zadovoljan završetkom sezone Luisa Hamiltona

Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je danas da je zadovoljan načinom na koji je vozač te ekipe Luis Hamilton završio sezonu, iako je dve trke pre kraja osvojio petu šampionsku titulu.

Hamilton u prethodne dve sezone u kojima je bio šampion nije pobedio niti osvojio pol poziciju od trenutka kada je obezbedio titulu. On je ove godine to promenio i pobedio u poslednje dve trke u Brazilu i Abu Dabiju u kojima je startovao sa pol pozicija.

Britanac je sezonu završio sa 11 pobeda i prvi je vozač u istoriji Formule 1 koji je osvojio više od 400 bodova. Pomogao je ekipi da odbrani titulu u konkurenciji konstruktora.

„On je, zapravo, vozio još bolje nakon što je osvojio titulu. On se toliko ugradio u tim, da mu titula nije bila dovoljna, što je za vozača zaista čudno. Rekao je da se ne oseća potpuno i da moramo da osvojimo titulu u konkurenciji konstruktora. Kada mu pogledate lice, videćete da je osećao veću sreću i olakšanje kada smo u Brazilu obezbedili titulu, nego kod osvajanja one prve titule. Zbog toga nije skidao nogu sa papučice sve do samog kraja“, rekao je Volf, preneo je Skaj.

Hamilton je popravio formu posle letnje pauze u šampionatu, u devet trka ostvario je šest pobeda, osam puta je bio na podijumu i imao je šest pol pozicija. Osvojio je 195 od mogućih 225 bodova.

Njegov klupski kolega Valteri Botas dugo je bio drugi u trci u Abu Dabiju, ali je na kraju pao na peto mesto.

„Ovo je bila psihički teška godina i potreban mi je odmor“, rekao je tada Botas.

On je dobro počeo sezonu, ali nijednom nije bio u trci za titulu i godinu je završio u Hamiltonovoj senci.

„Iz razgovora sa vozačima sam shvatio da kada izgube šansu za titulu, dogodi se pad i mislim da se to sada dogodilo. Rekao mi je da želi da nestane i ode kući, da napuni baterije, zaboravi i oporavi se za narednu godinu“, rekao je Volf.

