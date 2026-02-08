Von slomila levu nogu nakon pada u spustu na ZOI

Američka skijašica Lindzi Von slomila je levu nogu nakon današnjeg pada u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini d Ampeco, saopštila je bolnica u Trevizu, u kojoj je i operisana.

Von je prema navodima američkog skijaškog tima u stabilnom stanju, nakon što je podvrgnuta operaciji.

„Biće dobro, ali to će biti proces. Ovaj sport je brutalan i ljudi treba da shvate dok gledaju da se ovi sportisti bukvalno bacaju niz planinu i idu neverovatno velikom brzinom“, rekla je Anuk Peti, direktorka sporta američkog skijaškog saveza.

Von je pala u ranoj fazi spusta, nakon čega su se začuli jauci. Helikopterom je odvezena u bolnicu „Ca’ Foncello“ u Trevizu.

Ova 41-godišnja skijašica odlučila se za nastup na Zimskim olimpijskim igrama, iako je pre nedelju dana tokom takmičenja Svetskog kupa u Kran Montani doživela rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta u levom kolenu, zbog čega sportisti često završavaju sezonu, pa čak i karijeru.

Von je tokom karijere četiri puta osvajala Veliki kristalni globus namenjen najboljoj u Svetskom kupu, a na Zimskim olimpijskim igrama osvojila je tri medalje, uključujući i zlato u spustu iz 2010. godine u Vankuveru.

(Beta)

