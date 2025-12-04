Vozači Formule 1 osudili kritike i pretnje upućene Antoneliju posle trke u Kataru

Vozači Formule 1 osudili su danas pretnje i uvrede koje su pojedini navijači putem društvenih mreža uputili vozaču Mercedesa Kimiju Antoneliju posle trke za Veliku nagradu Katara.

Mercedes je prijavio više od 1.100 ozbiljnih ili sumnjivih komentara na Antonelijevim društvenim mrežama, koji su uključivali i pretnje smrću, pošto pojedini navijači nisu bili zadovoljni kada ga je vozač Meklarena Lando Noris pretekao u završnici trke prošle nedelje u Dohi.

Noris se bori za titulu sa aktuelnim šampionom Maksom Verstapenom iz Red Bula i timskim kolegom Oskarom Pjastrijem, a pojedini navijači smatraju da je Antoneli pustio Norisa da ga pretekne u završnici.

Verstapenov inženjer Đanpjero Lambijase i savetnik Red Bula Helmut Marko prvobitno su rekli da je Antoneli pustio Norisa, ali su se posle toga izvinili 19-godišnjem italijanskom vozaču i Mercedesu.

Red Bul je u ponedeljak saopštio da su te izjave bile „očigledno netačne“ i da „iskreno žali“ zbog poruka koje je Antoneli dobio.

Vozač Hasa Oliver Berman, koji kao i Antoneli vozi prvu sezonu u Formuli 1, osudio je pretnje.

„Nisam se suočio sa takvim nivoom kritika, ali to je delom zato što sam deo ekipe kakva je Has, a ne Mercedes. Postoji i prednost započinjanja karijere u ekipi kao što je Has. Manje ste u centru pažnje i imate mogućnost da pravite greške i da zbog toga budete manje kritikovani“, rekao je Berman, preneo je Skaj.

„Generalno, uvek je slučaj da su ljudi iza ekrana užasni i zapravo svetski ološ. Mislim da ne bi trebalo da rade takve stvari nekome. Razumem da su ljudi koji su dugo u Formuli 1 navikli na to, ali rukiji kojima je to prva kritika takve vrste, ovakva kritika se ne sme tolerisati“, dodao je on.

Berman je rekao da zna da Međunarodna automobilska federacija (FIA) radi sve da bi to sprečila, ali da su problem ljudi koji se tako ponašaju.

„To je sprdnja. Stavljamo živote na kocku da bismo zabavili ljude i pružili ljudima koji imaju strast prema ovom sportu dobru zabavu. Ali imate ljude koji jednostavno povređuju druge ljude. To nije samo trkanje, to je i njihov privatan život. Mislim da su ljudi užasni. Ljudi ovog sveta su užasni“, naveo je Berman.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel i Šarl Lekler iz Ferarija rekli su da je zlostavljanje neprihvatljivo, dok je Isak Hadžar iz Rejsing Bulsa nazvao one koji su slali poruke „idiotima“.

„Sve je počelo greškom momaka iz Red Bula i oni su se naravno izvinili i to je u redu. Ljudi greše, posebno kada nemaju sve činjenice. Ali mislim da one hiljade ljudi iza tastatura nemaju izgovor i zaista bi trebalo da se pogledaju u ogledalo i pomisle zbog čega misle da je to prihvatljivo, ne samo za Formulu 1 nego za čitavo društvo. Ne mogu to da razumem, zaista“, naveo je Rasel.

Antoneli je rekao da su mu poslali poruke Noris i Verstapen, kao i da su Lambijase i direktor Red Bula Loran Mekis razgovarali sa njim.

„Mnogo uvreda, čak i pretnje smrću. Bilo je teško jer sam optužen za nešto što nikada ne bih uradio. Nikada ne bih uradio ništa što bi nekoga moglo favorizovati. Nikada ne bih uradio nešto što bi naštetilo Maksu ili Landu ili Oskaru. Trkam se za sebe i za najbolji rezultat“, rekao je Antoneli.

Poslednja trka u sezoni za Veliku nagradu Abu Dabija na programu je u nedelju od 14 časova i posle nje biće poznat šampion.

Noris je prvi u šampionatu sa 12 bodova više od aktuelnog šampiona Verstapena i 16 više od Pjastrija i sva trojica imaju šanse za titulu.

(Beta)

