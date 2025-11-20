Vozači Formule 1 žele hitan sastanak o smernicama za trkanje

Direktor udruženja vozača Formule 1 (GPDA) Karlos Sainc iz Vilijamsa rekao je danas da je vozačima hitno potreban sastanak sa Međunarodnom automobilskom federacijom (FIA) o tumačenju njenih smernica za trkanje.

Sainc je rekao da je kazna od 10 sekundi koju je vozač Meklarena Oskar Pjastri dobio na prethodnoj trci u Brazilu „neprihvatljiva“.

Španski vozač naveo je da Pjastri „uopšte nije kriv“ za incident u kome se sudario sa Kimijem Antonelijem, posle čega je vozač Mercedesa udario u bolid Ferarija Šarla Leklera.

„Svi koji su zaista vozili trkački automobil znaju da nije mogao ništa da uradi da izbegne incident i dobio je kaznu od 10 sekundi. To ne razumem“, rekao je Sainc, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Vozač Vilijamsa ocenio je da je ove sezone bilo mnogo incidenata u kojima su vozači bili kažnjeni za stvari koje nisu bile za kaznu, uključujući i tri incidenta u kojima je on učestvovao, zajedno sa Lijamom Losonom iz Rejsing Bulsa u Holandiji, vozačem Hasa Oliverom Bermanom u Italiji i Antonelijem u Ostinu.

„Nisam razumeo moju kaznu u Zandvortu. Ni zbog čega je Oli dobio kaznu kada smo se sudariliu u Monci. Nije zaslužio tu kaznu i to sam mu rekao odmah posle trke. Ne shvatam ni kako sam dobio 10 sekundi u Ostinu. A onda situacija u Brazilu. Ove godine je bio ne jedan već više incidenata koji su za mene daleko od onoga što bi ovaj sport trebalo da bude“, naveo je Sainc.

Vozači će imati sastanak sa stjuardima FIA u trci u Kataru.

Problem je način na koji stjuardi tumače smernice o standardima vožnje, koje je FIA izdala početkom godine. One su napisane nakon konsultacija sa vozačima, ali ih GPDA nije odobrilo pre objavljivanja.

Opšti utisak među vozačima je da se smernice primenjuju striktno, bez primene zdravog razuma i iskustva o tome kako su trke točak uz točak funkcionisale.

Šampionat Formule 1 nastavlja se trkačim vikendom u Las Vegasu, a trka je na programu u nedelju od 5.00 po srednjoevropskom vremenu.

(Beta)

