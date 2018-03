Voznijacki se požalila na pretnje na turniru u Majamiju

Danska teniserka Karolina Voznijacki rekla je da je njenoj porodici prećeno smrću na turniru u Majamiju, tokom njenog meča sa Portorikankom Monikom Puig.

Voznijacki je izgubila od Puig sa 6:0, 4:6, 4:6.

„Izgubila sam težak meč od odlične protivnice i prijateljice Monike Puig. Svesna sam da se tenis sastoji od pobeda i poraza. Medjutim, tokom meča ljudi iz publike su pretili mojoj porodici, pretili su smrću mojoj majci i ocu, nazivali me imenima koja ne želim da ponovim… a obezbedjenje i organizatori nisu uradili ništa da to spreče, a čak su i svesni da se to dogodilo“, saopštila je Voznijacki na Tviteru.

Direktor turnira Džejms Blejk rekao je da je publika bila „glasna i da je strasno navijala“, ali da organizatori, funkcioneri WTA i obezbedjenje pored terena nisu bili svesni da se teniserkinoj porodici pretilo.

Voznijacki se na te uvrede žalila kod sudije tokom meča, ali Blejk je rekao da organizatori nisu znali za pretnje.

„Da smo bili obavešteni, situacija bi odmah bila rešena“, dodao je on.

Osvajačica ovogodišnjeg Australijan opena rekla je da se nada da će organizatori turnira u Majamiju ozbiljno shvatiti njenu žalbu na ponašanje navijača i poželela je Moniki Puig sreću na turniru.

„To je užasan primer za naredne generacije tenisera i navijača“, navela je Voznijacki.

(Beta)