VuÄŤiÄ‡: Da saÄŤekamo petak, verujem u reprezentaciju

OSLO – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da i dalje veruje u reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu i da će pobediti, te poručio „da sačekamo petak“.

Vučić je, na pitanje da li mu je lakše posle pobede Brazila nad Švajcarskom, sinoć za Pink kazao da još samo mi treba da pobedimo nekoga.

„Ne znam što meni da bude lakše. Navijam strastveno za našu reprezentaciju kao i većina ljudi. Imate one koji ne navijaju za naš tim. Ali kao i svi normalni ljudi, sekirate se, nervirate se, i na kraju je moj posao da uvek podržim svoj tim, reprezentaciju, selektora. To sam uradio danas kroz sve poruke koje sam dao“, podvukao je on.

Vučić je rekao da se čuo sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem posle utakmice.

„Uvek to uradim kada je teško. Kada je lako znam da ima milion koji zovu, pa ja ne zovem. Naučio sam kroz sve kroz šta prolazim da je to tako. Kada je hajka u toku niko telefon da okrene, a kada je nešto lepo ne mogu da dišem od poziva“, rekao je on.

Vučić je kazao da zna kada je teskso i kada treba dati podršku.

„Zato sam pozvao ljude da podrže našu reprezentaciju. Ako ne pobede Švajcarsku nema šta da žalimo što nismo otišli dalje, a ako pobedimo idemo na Portugal i možda dalje“, dodao je on.

Kazao je, na radost pojedinih u Hrvatskoj što Srbija danas nije pobedila na Svetskom prvenstvu u Kataru, da njima predstoji ne laka utakmica sa Belgijom.

„Nama mnogo teška sa odgovornom i ozbiljnom ekipom kakva je Švajcarska. Posle trećeg kola da pričamo o tome. Znate koliko sam puta slušao i odgovarao na pitanja „a šta kada pobedi Ponoš ili ovaj ili onaj“. Kada dođe taj dan malo je drugačiji rezultat“, konstatovao je on.

PoĹľeleo je srpskoj reprezentaciji da pobedi Ĺ vajcaresku, onda Portugal i da onda mogu da se vrate zadovoljno u svoju zemlju i moĹľda i na „balkon“.

(Tanjug)

