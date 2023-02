Vučelić: Budite sigurni da smo svesni svojih odgovornosti

BEOGRAD – Predsednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić izjavio je danas da će se rukovodstvo kluba suočiti sa odgovornošću zbog stanja u klubu, prenosi Sportski žurnal.

Fudbaleri Partizana eliminisani su u šesnaestini finala Lige konferencije, pošto su u revanš meču poraženi od Šerifa u Humskoj 3:1 (2:1).

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić podneo je juče ostavku po pisanju Telegrafa, dok je rukovodstvo kluba zakazalo vanrednu sednicu Upravnog odbora za 27. februar.

„Teško sam podneo eliminaciju od Šerifa, naravno. Baš kao što sam lepo podneo pobede nad Kelnom… Za ponedeljak sam zakazao Upravni odbor FK sa temom izveštaj o radu i odgovornosti za rezultate, pa onda dalje kroz legalne institucije kluba i nikako drukčije. Ali, baš nikako. Budite sigurni da smo svesni svojih odgovornosti i da ću da se suočim s njima. Vrlo uvažavam stav navijača i da sam sa parolama njihovog zadovoljstva suočen bio i onda kad smo osvajali trofeje poput šampionskih titula, duple krune i kupova Srbije, prezimljavanja u Evropi, pobeda nad Kelnom“, izjavio je Vučelić.

Osvnuo se predsednik „crno-belih“ na finansijsku situaciju u klubu.

„Što se finansijske situacije u klubu tiče, nju odlikuje najredovnija isplata plata fudbalerima i svim zaposlenim u klubu i stručnom štabu, što sam oduvek smatrao prevashodnim zadatkom uprave. Licence za evropska takmičenja uvek smo redovno i regularno dobijali uz svesrdnu pomoć države, posebno predsednika Srbije. Potpune istine radi to kažem i uz iskrenu zahvalnost, ma koliko to i kako smetalo bilo kome. I naredna primanja zaposlenima, kao i igračima, biće u roku namirena. Posebno smo odgovorni što smo ove sezone doneli najviše međunarodnih bodova srpskom fudbalu. Mogli smo i morali mnogo više. To, takođe, zaslužuje i kritiku i odgovornost“, zaključio je Vučelić.

(Tanjug)

