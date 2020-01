Vučelić: Nastavite sa dobrim fudbalom;Milošević:Možemo više

BEOGRAD – Predsednik Fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić danas je, na početku priprema, poželeo fudbalerima da nastave sa dobrih igrama i u nastavku sezone.

„Mnogo je praznika u ovo vreme, ali ovo je najznačajniji praznik Partizana i za nas partizanovce je svečan. Nadam se da ste se odmorili, otišli ste na zasluženi odmor posle marljivih igrara i dobrih rezultata. Partizan je u prošloj sezoni igrao najbolji fudbal, želim da to nastavite i u sledećoj godini“, rekao je Vučelić na početku priprema u SC Telepotik.

„Postoji sporu izmeđi stručnog štaba i Save Miloševića da li ste vi ekipa za 60 ili 65 odsto. Na vama je to da razrešite posle ovih priprema koje su najznačajnije. Ja bih želeo da Savo bude u pravu i da vaša igra bude na 80 odsto“, kazao je Vučelić.

On je istakao da su ciljevi crno-belih isti i ove sezone.

„Naši ciljevi u Partizanu ostaju isti, borba na više frontova, sa željom da pobeđujemo. Drago mi je što na ovim pripremam imamo 10 do 15 igrača iz omladinske škole. Želim vam uspešne pripreme i dobre rezultate. Želim vam srećno prvenstvo“, zaključio je Vučelić.

Trener Savo Milošević rekao je da veruje u svoj tim i da će prednost biti što nije bilo promena u ekipi.

„Iza nas je turbulentnih šest meseci u kojima smo pokazali da smo ozbiljan tim. Verujem da ova ekipa može više. Možda najveći plus u odnosu na prethodne godine je to da je 95 odsto ekipe tu, nije bilo osipanaja. Mislim da je to naša najveća dobit, nadam se da ćemo biti bolji. Pametni ljudi su mi objasnili da ne obećavam ništa, osim da smo dužni da damo svoj masksimum. Želim vam srećan rad, imamo dve nedelje u Turskoj, pa ćemo etapu po etapu“, rekao je Milošević.

(Tanjug)