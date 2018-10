Vučić i odbojkašice, podrška i zahvalnost

BEOGRAD – Hvala vam što ste nas naučile kako se ide do cilja i na sreći koju ste nam donele, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić članicama ženske odbojkaške reprezentacije, a one su uzvratile zahvalnošću za bezrezervnu podršku, koju im je pružio i koju su, kako je na prijemu kod predsednika rekla kapiten Maja Ognjenović, osetile u svakom trenutku tokom takmičenja.

Vučić je danas primio žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije, koja je osvojila zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu održanom u Jokohami, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, i preneo im zahvalnost čitave zemlje zbog radosti koje su donele.

Predsednik Srbije rekao je da su pobede naših devojaka u Japanu obradovale sve građane Srbije i primetio da je zlato samo za odvažne, za hrabre, za one koji su spremni na žrtvu.

„Hvala vam što ste nam svima pokazale lekciju na koji način se dolazi do cilja. Hvala za sve što ste uradile, i na sreći koju ste nam pružile“, rekao je Vučić.

Mi vas molimo da naš narod još mnogo puta obradujete, a mi ćemo moći da vratimo izgradnjom novih objekata, te čestitao kapitenu Maji Ognjenović i svim igračicama na velikom zanosu.

„Pomenuo sam poen na 13:12, kad su cela Srbija i Republika Srpska drhtale, a vi ste bile smirene“, primetio je i dodao:

„Izdržale ste, bile uverene da pobeđujete – alal vera još jedanput…“.

Predsednik je rekao da se nadamo da će nam one doneti zlato i sa Olimpijskih igara, „a ako i ne bude, toliko ste zlata doneli ovoj zemlji, da ćemo uvek biti zadovoljni“.

„Srbija je ponosna na vas, a vi gledajte da se još nekoliko puta vratite sa ovakvim odličijima. Živela Srbija“, zaključio je Vučić.

Kapiten Maja Ognjanović zahvalila je u ime celog tima predsedniku Srbije na podršci i prijemu.

„Naš put do medalje zaista nije bio ni malo lak, ali smo izuzetno srećne i ponosne kada osvajamo medalje za našu državu i narod. Daćemo sve od sebe da tako bude i u budućnosti. Hvala vam na bezrezervnoj podršci, verujte da smo je osetile u svakom trenutku takmičenja i ona nam je puno značila“, rekla je Ognjanović.

Ona je predsednicima Srbije i RS uručila poklone – odbojkaške lopte sa potpisima svih igračica i članova stručnog štaba, a od selektora Zorana Terzića predsednik Srbije dobio je zlatnu medalju sa Svetskog prvenstva u Japanu.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je posebno ponosan što su Tijana Bošković i Brankica Mihajlović dale pečat zlatu kao odbojkašice rođene u RS.

„Uvek nam je drago kada u reprezentaciji Srbije imamo igračice sa naših prostora. Želim im još uspeha“, poručio je Dodik i dodao da mu je drago što je predsednik Vučić pokazao spremnost da se svi problemi u Savezu reše.

Prvi čovek Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić istakao je da je veoma srećan zbog sjajnog rezulrata u Japanu, kao i zbog toga što država zna da ceni uspeh.

„Hvala predsedniku Vučiću što ćemo do kraja nedelje dobiti premije. Sećam se kada je to moralo da se čeka po godinu i više dana… Nama sada to puno znači“, rekao je Gajić.

