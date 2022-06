Vučinic i Gogov: Duel protiv Marselja nije bio lak

BEOGRAD – Vaterpolisti Novog Beograda su pobedom nad Marseljom 16:10 izborili plasman u polufinale Lige šampiona gde će za rivala imati Brešu koja je u četvrtfinalu bila bolja od Hanovera sa 12:5.

Prvotimci Novobeograđana Đorđe Vučinić i Draško Gogov su na konferenciji za medije posle meča istakli su da duel protiv Marselja nije bio toliko lak koliko rezultat govori.

“Celu utakmicu smo se žestoko borili”, rekao je Vučinić i potom dodao:

“Marsej je tvrd protivnik, ali izagarali smo do kraja i dali sve od sebe. Prezadvoljni smo što smo u polufinalu i sada idemo korak po korak. Nadamo se najboljem – konstatovao je Vučinić.

O duelu sa Brešom u polufinalu koji je na programu u petak od 18 sati i 30 minuta na bazenu “11. april” Vučinić je rekao:

“Uz dužno poštovanje prema igračima Marselja, Breša je kvalitetniji protivnik i zato ne smemo da imamo greške koje smo pravili u četvrtfinalu. Nije sve bilo savršeno i moramo što pre da se fokusiramo na narednu utakmicu. Biće i fizički i psihički iscrpljujuće, ali šta je tu je. Meč protiv Breše je najbitnija utakmica u sezoni ili jedna od najbitnijih. Daćemo se od sebe da uđemo u finale”.

Draško Gogov je naglasio da je meč sa Marseljom bio izuzetno fizički zahtevan, jer je francuski šampion atletski veoma moćna ekipa.

“Pobedom protiv Marselja još ništa nismo uradili. Znamo šta je naš cilj. Pokušaćemo da se odmorimo i što bolje spremimo za Brešu. Nadamo se da će ishod biti isti”.

Za plasman u finale, Gogov smatra da će biti presudno to ko će se fizički bolje oporaviti.

“Breša je vrhunska ekipa, prošle godine su bili šampioni Italije, ove godine im je za malo izmakla titula u domaćem prvenstvu. Fizički su neverovatno spremna ekipa, izuzetno organizovana i dobro vođena. Igrali smo protiv njih dva puta ove sezone. Jednom je bilo nerešeno, jednom smo pobedili. Pokazali smo da nisu nepobedivi. Moramo da pristupimo, još ozbiljnije nego u duelu sa Marseljom i mislim da će na kraju presuditi ko se fizički bude bolje oporavio do polufinalne utakmice – zaključio je Gogov.

(Tanjug)

