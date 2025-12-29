Vukčević bez minuta u pobedi Vašingtona nad Memfisom, Toronto bolji od Golden Stejta

Košarkaši Vašingtona pobedili su noćas na svom terenu Memfis 116:112, i upisali svoj sedmi trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Aleks Sar sa 20 poena, uz devet skokova i šest blokada. Si Džej Mekolum je dodao 16 poena, dok su po 14 poena postigli Tre Džonson, Marvin Begli i Bilal Kulibali, koji je upisao i osam skokova.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević nije ulazio u igru.

U ekipi Memfisa najefikasniji je bio Džeren Džekson Džunior sa 31 poenom, uz osam skokova i četiri blokade. Dža Morent je dodao 21 poen i sedam asistencija, dok je Santi Aldama upisao 14 poena, 10 skokova i pet ukradenih lopti.

Vašington zauzima pretposlednje, 14. mesto na tabeli Istočne konferencije sa skorom 7/23, dok je Memfis deveti na Zapadu sa 15 pobeda i 17 poraza.

Toronto je na svom terenu posle produžetka pobedio Golden Stejt 141:127.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Imanuel Kvikli sa 27 poena, uz sedam asistencija. Brendon Ingram je dodao 26 poena, Skoti Barns je upisao 23 poena, 25 skokova i 10 asistencija, dok je Džakobi Valter postigao 18 poena.

U ekipi Golden Stejta najefikasniji je bio Stefen Kari sa 39 poena. Drejmond Grin je dodao 21 poen i sedam asistencija, dok je Džimi Batler upisao 19 poena.

Toronto je četvrti na tabeli Istočne konferencije sa 19 pobeda i 14 poraza, dok je Golden Stejt osmi na Zapadu sa skorom 16/16.

Los Anđeles Klipersi su na svom terenu u Inglvudu pobedili Detroit 112:99, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Kavaj Lenard sa 55 poena, uz 11 skokova i pet ukradenih lopti. Džejms Harden je dodao 28 poena i sedam asistencija, dok je Nikolas Batum upisao 12 poena.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović propustio je utakmicu zbog povrede.

U ekipi Detroita najefikasniji je bio Kejd Kaningem sa 27 poena, uz devet asistencija. Džejlen Duren je dodao 18 poena i 14 skokova, dok je Džejden Ajvi upisao 11 poena.

Klipersi zauzimaju 13. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 10/21, dok je Detroit prvi na Istoku sa 24 pobede i osam poraza.

Aktuelni šampion NBA lige Oklahoma je, predvođena sa 29 poena Četa Holmgrena, pobedila Filadelfiju 129:104, i upisala svoj 27. trijumf ove sezone.

Nizove od tri uzastopna poraza prekinule su ekipe Los Anđeles Lejkersa i Portlanda. Lejkersi su pobedili Sakramento 125:101, uz 34 poena Luke Dončića, dok je najefikasniji igrač Portlanda u trijumfu nad Bostonom 114:108 bio Šejdon Šarp sa 26 poena.

(Beta)

