Vukčević postigao 11 poena u porazu Vašingtona od Atlante, osam poena Bogdanovića u porazu Klipersa

Košarkaši Vašingtona izgubili su noćas na gostujućem terenu od Atlante 96:126, i pretrpeli svoj treći uzastopni poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Vašingtona sa po 14 poena bili su Tre Džonson, Džejden Hardi, Džastin Šampeni i Vil Rajli, koji je upisao i 10 skokova.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukević je za 17 minuta igre zabeležio 11 poena (3/9 šut iz igre), tri skoka i dve asistencije, dok je isti broj poena postigao i Entoni Gil.

U ekipi Atlante najefikasniji je bio Kori Kispert sa 33 poena. Si Džej Mekolum je dodao 25 poena, Džonatan Kuminga je upisao 17 poena i devet skokova, dok je Dajson Denijels zabeležio 13 poena, 11 asistencija i pet ukradenih lopti.

Onjeka Okongvu je utakmicu završio sa 10 poena i 11 skokova.

Vašington zauzima 13. mesto na tabeli Istočne konferencije sa 16 pobeda i 42 poraza, dok je Atlanta, nakon svog trećeg uzastopnog trijumfa, deveta sa skorom 30/31.

Los Anđeles Klipersi su na svom terenu u Inglvudu izgubili od Minesote 88:94, i pretrpeli svoj treći uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je Derik Džouns Džunior sa 18 poena. Benedikt Maturin je dodao 14 poena, Kris Dan je upisao 11 poena, sedam asistencija i šest skokova, dok su Džordan Miler i Janik Konan Niderhauzer postigli po 10 poena.

Srpski bek u ekipi Klipersa Bogdan Bogdanović je u utakmici protiv Timbervulvsa, prvom meču u kom je igrao još od 5. februara, za 17 minuta igre zabeležio osam poena (2/7 šut iz igre), šest skokova, četiri asistencije i dve ukradene lopte.

U ekipi Minesote najefikasniji je bio Entoni Edvards sa 31 poenom. Donte Divinčenco je dodao 18 poena, po 12 poena su postigli Ajo Dosunmu i Džejden Mekdenijels, koji je upisao i sedam skokova, dok je Naz Rid zabeležio 11 poena i sedam skokova.

Rudi Gober je utakmicu završio sa tri poena i 13 skokova.

Klipersi zauzimaju 10. mesto na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 27/31, dok je Minesota peta sa 37 pobeda i 23 poraza.

Majami je na gostujućem terenu izgubio od Filadelfije 117:124.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Bem Adebajo sa 29 poena, uz 14 skokova. Tajler Hiro je dodao 25 poena i sedam asistencija, Haime Hakes Žunior je upisao 19 poena, dok je Endru Vigins postigao 18 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Hita Nikola Jović utakmicu je propustio zbog povrede.

U ekipi Filadelfije najefikasniji je bio Tajris Meksi sa 28 poena, uz 11 asistencija i pet ukradenih lopti. Džoel Embid je dodao 26 poena i 11 skokova, Keli Ubre Džunior je upisao 21 poen i osam skokova, dok je Vi Džej Edžkomb zabeležio 19 poena i osam skokova.

Majami je osmi na tabeli Istočne konferencije sa skorom 31/29, dok je Filadelfija, nakon svog trećeg uzastopnog trijumfa, šesta sa 33 pobeda i 26 poraza.

San Antonio je, predvođen sa 26 poena Džulijana Šampenija, pobedio Bruklin 126:110 i zabeležio svoj 11. uzastopni trijumf, dok je Hjuston savladao Orlando 113:108, uz 40 poena Kevina Durenta.

Najefikasniji igrač Šarlota u trijumfu nad Indijanom 133:109 bio je Brendon Miler sa 33 poena, dok je Finiks do pobede nad Los Anđeles Lejkersima 113:110 predvodio Grejson Alen sa 28 poena. Najbolji strelac Lejkersa u tom duelu bio je Luka Dončić sa 41 poenom.

Portland je pobedio Čikago 121:112, i naneo mu njegov 11. uzastopni poraz, dok je Nju Orleans, predvođen sa 42 poena Sadika Beja, savladao Jutu 129:118 i zabeležio svoj treći vezani trijumf.

Sakramento je do pobede nad Dalasom 130:121 predvodio Prešes Ačiuva sa 29 poena i 12 skokova.

(Beta)

