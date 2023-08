Vuleta: Ponosna sam na titulu sa SP, ostaje još olimpijsko zlato

Svetska šampionka u skoku udalj Ivana Vuleta rekla je danas da je izuzetno ponosna na zlatnu medalju koju je osvojila u Budimpešti i da će sa istim ciljem ići na Olimpijske igre u Parizu, a mladim atletičarima je poručila da nijedan san nije dovoljno veliki i da moraju bez pritiska da se bave sportom.

„Na ovu medalju sam izuzetno ponosna, stigla je u pravom trenutku. Način na koji sam je osvojila, kako sam doživela i šta sam naučila tokom svih ovih godina, bilo bi bukvalno besmisleno da sam je osvojila pre šest, osam, pet godina. Moje godine su moja prednost, to iskustvo koje imam ne može da se meri ni sa čim i to će do kraja karijere biti moje najveće oružje“, rekla je Vuleta na konferenciji za novinare u Beogradu.

Vuleta je 20. avgusta osvojila zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Budimpešti rezultatom 7,14 metara, prvu svetsku titulu na otvorenom, a ukupno 15. medalju sa velikih takmičenja.

„Zaokružila sam jednu priču, jedina stvar ostaje isključivo taj Pariz, koji je upitan samo ako ne budem zdrava. Tamo idem sa istim ambicijama kao u Budimpeštu. Jedina medalja koja ostaje da upotpunim kolekciju i moj poslednji pozdrav. Bilo je prelepo“, navela je Vuleta.

Ona je zahvalila na velikoj podršci koju je imala na samom takmičenju i cele godine i navela da onim što radi na stazi mladima daje primer.

„I da ih ohrabrim da nijedan san nije dovoljno veliki, da ne postoji stvar koju ne mogu da iznesu i koja ne može da se desi ako dovoljno veruju. To je moja dužnost. Mnogo je loših dana u godini, ali kada se desi taj jedan dobar dan, on anulira sve loše. Važno je da se svako koncentriše na svoj posao, da sportista samo na to misli, da ga niko ne remeti. Ovo su mlada deca koja treba da vole sport, ne treba da im se nameće nikakav pritisak“, rekla je.

„Ja sam dokaz da kada se desi jedna medalja, sve što sledi postaje obaveza, treba da ih pustimo da sami dožive i nauče kako da se s tim nose. Nepotrebno je najavljivati njihov uspeh, svako vidi da su veliki potencijal, a ja sam ta koja treba da napominje da ne treba da im se stvara pritisak, ni od trenera, porodice, klubova, Saveza najviše“, dodala je ona.

Vuleta je istakla da se treba koncentrisati da se obezbede uslovi za rad i da deca budu rasterećena, jer je „pod pritiskom apsolutno besmisleno raditi bilo šta“.

„Nisam u sportu da lečim i ostvarujem tuđe ambicije nego svoje. Sve dok budu svesni da dok doživaljavaju svoje ciljeve i snove, uradiće mnogo više nego da im se nešto nametne kao moranje ili teret ako oni to ne dozvoljavaju“, istakla je državna rekorderka.

Njen trener Goran Obradović rekao je da su se, kako se takmičenje pribiližavalo, „pojavljivali znakovi pored puta“ i da je znao da će Vuleta osvojiti zlatnu medalju.

„Izuzetno sam ponosan na 13-godišnju saradnju sa Ivanom koja je iznedrila neverovatnih 15 medalja. Da nam je neko tada ponudio dve medalje, verovatno bismo potpisali pakt sa samim đavolom samo da ih vidimo, a stigli smo do 15. koja je najsjajnija“, rekao je on.

Trener je dodao da je ponosan na konstantnost koju Vuleta pokazuje i da je svih godina bilo više razloga za slavlje nego za tugu.

„Često mediji vole da se uhvate za tuže momente, ‘bila je pokradena, desilo se, najzad je zaslužila’. Bio je samo jedan splet nesrećnih okolnosti, na Svetskom prvenstvu u Londonu 2017. godine, kada joj se otkačio broj. Ja nosim najveću krivicu za to i nikad neću zaboraviti, ali ko čeka, taj dočeka“, rekao je on.

Obradović je rekao da sportisti uvek moraju da budu spremni za veliko takmičenje, ali da mnogo toga zavisi i od konkurenicije.

„Jako ja važno da budete spremni i da sačekate svoj momenat, Ivana ga je sačekala u Budimpešti i to nije slučajno. To je drugo mesto u kome smo najviše trenirali i skakali dok nisu napravljene dvorane u Novom Sadu i Beogradu. Ona voli da skače na domaćem terenu, u Beogradu je osvajala medalje, a znali smo da će Budimpešta biti domaći teren. Pripreme u Turskoj obavljene su na najbolji način. U Budimpešti sam prvi put pustio suzu nakon svih ovih godina“, naveo je.

Selektor Srbije Edin Zuković rekao je da su dobri rezultati srpskih atletičara rezultat ulaganja.

„Znali smo da će ova generacija morati da dobije svoje naslednike, dobro smo radili i selektirali, ulagali u trenere i struku koji će pratiti sportiste, što se sada dešava. Treneri, roditelji, klubovi ulažu u svoju decu, nije lako biti atletičar u Srbiji, voditi klub i Savez, ali kada ima zajedništva i istog cilja možemo da uradimo mnogo. Ova generacija ide ka zenitu, imamo naslednike koji će ih dostojno zameniti i osvajati medalje“, naveo je.

Zuković je rekao da posle prošlogodišnih rezultata nije mogao da zamisli da će biti boljih, a da ove godine pričamo o nečemu što nikada nismo imali – zlato u seniorskoj konkurenciji na Svetskom prvenstvu i četiri medalje sa juniorskog Evropskog prvenstva.

„Atletika grabi krupnim koracima napred. Potrebna je podrška, da bude jača i bolja kako bismo u Parizu bili bolji, a da cela generacija na Igrama u Los Anđelesu (2026), ostvari istorijske uspehe jer je vredna toga“, naveo je on.

Predsednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović rekao je da je Vuleta osvojila istorijsku medalju i da je ponosan na postignuto u Budimpešti.

„Čestitam njoj i svima koji su učestvovali, imali smo tri finala, Angelina Topić je bila sedma u skoku uvis, a ona i Vilagoš su svoj posao obavile u Jerusalimu kad su osvojile po zlato na juniorskom Evropskom prvenstvu. Armin Sinančević je u finalu bacanja kugle u izuzetno jakoj konkurenciji zauzeo deveto mesto“, naveo je on.

Jevrosimović je ocenio da Srbija nikada nije imala više talentovanih atletičara u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji i rekao da je siguran da će svi biti prijatno iznaneđeni rezultatima na predstojećim velikim takmičenjima.

(Beta)

