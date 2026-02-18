Vulverhempton autogolom u nadoknadi vremena stigao do remija protiv Arsenala u Premijer ligi

Fudbaleri Arsenala odigrali su večeras na gostujućem terenu nerešeno protiv Vulverhemptona 2:2, u utakmici 31. kola Premijer lige.

Prednost Arsenalu doneo je Bukajo Saka golom u petom minutu, a vođstvo je uvećao Pjero Inkapi pogotkom u 56. minutu.

Vođstvo Arsenala smajio je Ugo Bueno pogotkom u 61. minutu, a izjednačenje Vulverhemptonu doneo je defanzivac gostujućeg tima Rikardo Kalafijori autogolom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Arsenal je prvi na tabeli sa 58 bodova, pet više i utakmicom više od drugoplasiranog Mančester sitija, dok Vulverhempton zauzima poslednje, 20. mesto sa 10 bodova.

Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Premijer ligi igrati na gostujućem terenu u Londonu, Arsenal protiv gradskog rivala, ekipe Totenhema, a Vulverhempton protiv Kristal Palasa.

(Beta)

