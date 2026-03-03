Vulverhempton golom u nadoknadi vremena pobedio Liverpul

Fudbaleri Vulverhemptona pobedili su večeras na svom terenu Liverpul 2:1, u 29. kolu Premijer lige.
Strelci za Vulverhempton bili su Rodrigo Gomeš u 78. i Andre u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
Gol za Liverpul postigao je Mohamed Salah u 83. minutu.
Vulverhempton je trećom pobedom ove sezone u Premijer ligi stigao do 16 bodova, ali je i dalje na poslednjem, 20. mestu na tabeli. Liverpul je peti sa 48 bodova.
U narednom kolu, Liverpul će dočekati Totenhem, dok će Vulverhempton gostovati Brentfordu.
(Beta)
