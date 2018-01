Zagrljaj Srbina i Hrvata usred Splita: Poruka mira i prijateljstva pred veliki susedski derbi! (foto)

Srpski reprezentativac Dobrivoje Marković i hrvatski rukometaš Zlatko Horvat održali su lekciju svima koji podižu tenziju pred okršaj ovih reprezentacija u Splitu.

Srbija i Hrvatska igraju na otvaranju Evropskog prvenstava u rukometu (20.30), a saigrači iz PPD Zagreba Dobrivoje Marković i Zlatko Horvat ispisali su sjajnu poruku tolerancije, prijateljstva i mira pred ovaj dugoočekivani susedski derbi.

Rukometaši Srbije imali su trening u Spaldium Areni u Splitu pre kolega iz hrvatskog tabora. Prilikom susreta rukometaši obe reprezentacije su se srdačno pozdravljali i grlili, jer su većina njih dugogodišnji prijatelji iz klubova.

Zlatko Horvat i Dobrivoje Marković zajedno igraju u Zagrebu i jako su bliski prijatelji. Kada su se sreli, Horvat je otvorio ranac, izvadio patike i poklonio ih Markoviću, prenosi Kurir.

„Dobro ste videli, dobio sam patike od kapitena. Poklonio mi je i to baš pred utakmicu protiv Hrvatske, ali to vam je to naše tradicionalno ljuto rivalstvo“, našalio se Marković dodavši:

„Kako da budem loš sa čovekom s kojim igram dve godine? Spavam s njim, jedem, budim se,… Više njih viđam nego mamu i tatu. Može biti čarki na terenu, ali to je u sportu normalno. Kad se utakmica završi svi smo opet prijatelji“, prokomentarisao je Marković.