Zahavi: Ne bih preporučio Bajernu da zadrži Levandovskog

MINHEN – Bajern je istorija za Roberta Levandovskog, izjavio je menadžer poljskog fudbalera Pini Zahavi.

Poljski reprezentativac je nedavno izrazio želju da napusti klub iz Minhena na kraju sezone.

Sportski direktor Bajerna Hasan Salihamidžić demantovao je pre nekoliko dana u jednoj sportskoj emisiji Zahavija, koji je rekao da čelnici nemačkog šampiona nisu ponudili produženje ugovora njegovom klijentu.

„Menadžer mu je potpuno pomutio mozak. Levandovski je dobio ponudu s terminom i iznosom. On ima ugovor do leta naredne godine i mora da odradi ugovor do kraja. Nama je najvažnije da imamo ugovor sa našim najboljim igračem, koga žele najbolji evropski klubovi“, rekao je Salihamidžić.

Zahavi je za „Bild“ odgovorio sportskom direktoru Bajerna.

„Naravno da mogu da zadrže Levandovskog još godinu dana. Budimo pošteni, on ima ugovor do 2023. Ali ja im to ne bih preporucio. Bajern je istorija za Levandovskog. On mesecima oseća da ga ljudi iz Bajerna ne poštuju“, rekao je Zahavi.

(Tanjug)

