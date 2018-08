Zakarić konačno u Partizanu: Nisam razmatrao druge ponude

BEOGRAD – Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Goran Zakarić, dosadašnji član Željezničara iz Sarajeva, posle dugih pregovora konačno je potpisao trogodišnji ugovor sa Partizanom.

„Mislim da sam danas najsrećniji čovek na svetu. Imao sam težak period mesec i po dana, ali smo uspeli sve da pregrmimo. Od prvog dana kada sam dobio poziv, odnosno čim me je menadžer obavestio da me Partizan želi, rekao sam mu da sve ostale ponude koje su stizale stavljamo sa strane. Znam šta je Partizan i jedva čekam da se priključim ekipi i dam maksimum za dalju afirmaciju u karijeri“, rekao je Zakarić na zvanuičnoj promociju, pre nego što je zadužio crno-beli dres sa brojem 77.

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev izjavio je da da ga raduje što je Zakarić konačno došao u klub.

„Danas je izuzetno turbulentan dan (smena trenerra, prim. aut). U ovom trenutku najbitnije je da je Zakarić tu. Raduje me da smo istrajali do kraja u nameri da ga dovedemo, mogu reći da je to bilo uzajamno. Velike zasluge idu na njegovu adresu, bio je spreman da rizikuje i šest meseci svoje karijere da bi presao u Partizan, na kraju smo uspeli da ubedimo Želežničar da je najbolje da on dođe kod nas. Velika je bila njegova zelja, to raduje navijače i pokazatelj je kakav rejting ima Partizan na ovim prostorima“, istakao je Iliev.

Zakarić ima 25 godina, ponikao je u Kozari iz Gradiške, bio je u zagrebačkom Dinamu, ali je uglavnom išao na pozajmice u Zrinjski, Lokomotivu i Slaven.

Za reprezentaciju BiH odigrao je šest utakmica.

