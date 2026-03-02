Zakazana selektivna utakmica za srpske fudbalere koji nastupaju u Super ligi Srbije

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je danas da je, na inicijativu selektora seniorske reprezentacije Veljka Paunovića, zakazana selektivna utakmica za igrače koji nastupaju u klubovima Super lige Srbije.

FSS je naveo da je meč zakazan u okviru „daljeg praćenja i procene potencijalnih kandidata za nacionalni tim“.

„Selektivna utakmica predstavlja još jedan korak u procesu formiranja najjačeg sastava državnog tima, uz jasnu poruku da vrata reprezentacije ostaju otvorena za sve koji kvalitetom, formom i odnosom prema obavezama zaslužuju poziv pod nacionalnu zastavu“, piše u saopštenju FSS-a.

Okupljanje igrača zakazano je za 10. mart u Sportskom centru FSS-a u Staroj Pazovi, dok će selektivna utakmica biti odigrana 11. marta od 11.30.

FSS je saopštio i da spisak pozvanih igrača nije konačan i da su u narednim danima mogući naknadni pozivi pojedinim fudbalerima.

Na spisku igrača koji su do sad pozvani nalaze se:

Golmani: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Dragan Rosić (Vojvodina) i Željko Samčović (Novi Pazar).

Odbrambeni igrači: Mateja Gašić (Radnik), Lazar Nikolić (Vojvodina), Petar Petrović (Javor), Mirko Milikić (Železničar Pančevo), Nikola Simić (Partizan), Nemanja Vidojević (Železničar Pančevo), Nikola Đuričić (Železničar Pančevo) i Adem Avdić (Crvena zvezda).

Igrači sredine terena: Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Novičić (IMT), Njegoš Petrović (Vojvodina) i Stefan Pirgić (Železničar Pančevo), Filip Matijašević (Čukarički), Ognjen Ugrešić (Partizan) i Vladimir Lučić (Crvena zvezda).

Krilni napadači: Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo), Uroš Kabić (OFK Beograd), Nemanja Trifunović (Partizan) i Lazar Ranđelović (Vojvodina).

Napadači: Milutin Vidosavljević (Vojvodina), Stefan Stanisavljević (Novi Pazar) i Slobodan Tedić (Čukarički).

FSS je u svom saopštenju naveo i da će selektivna utakmica biti odigrana bez prisustva publike i medija.

(Beta)

