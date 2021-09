Žal ostaje dok ne ukapiramo da je i srebro veliki rezultat

BEOGRAD – Selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić izjavio je večeras da ostaje žal i velika bol zbog poraza u finalu Evropskog prvenstva, koji će trajati neko vreme dok ne shvate da je i srebro veliki rezultat.

Srbije je večeras u finalu u Beogradu poražena od Italije sa 3:1 i nije uspela da uzme treće zlato u nizu na EP.

„Zna se kakva smo mi zemlja, kakav smo narod. Tražimo uvek najbolje, da pobedi naša ekipa bez obzira na to koja je u pitanju. Naravno da nam je mnogo teško danas… Izgubili smo jedno ovako finale pred ne znam ni ja koliko hiljada ljudi u „Areni“ u našem glavnom gradu. Logično je da ne možemo da budemo preterano sreći, s jedne strane. S druge, treba biti realan – dve medalje za ovo leto su fantastičan rezultat. Ove devojke su osvojile 20. odličje za prethodnih 15 godina. Ne znam da li postoji ekipa na svetu koja je to uradila na velikim takmičenjima“, rekao je Terzić posle meča.

Terzić je još jednom apostrofirao kvalitet svog tima.

„To sam već pomenuo više puta i tokom utakmice sam rekao. One su najbolje na svetu sigurno, to što ponekad izgube, to se dešava. Mi smo od 2016. godine na svim takmičenjima do ove godine bili prvi. Ne može uvek da se bude prvi, naravno. Ne bi bilo interesantno, na kraju krajeva. Ali, ostaje žal, ostaje velika bol zbog ovog poraza, koja će trajati neko vreme dok ne ukapiramo da je i to srebro veliki rezultat“, rekao je selektor i dodao:

„Još jednom bih rekao da ne pamtim sezonu kada sam bio ponosniji na moju ekipu. Svaka im čast. Znaju one sve, rekao sam im posle utakmice i za vreme sve što sam hteo. Znaju moje mišljenje, bez obzira na to da li pobedimo ili izgubimo“, zaključio je Terzić.

(Tanjug)

