Žarko Paspalj novi sportski direktor Partizana

Upravni odbor Košarkaškog kluba Partizan je na danas održanoj sednici izabrao Žarka Paspalja za novog sportskog direktora kluba, preneli su crno-beli.

„Upravni odbor KK Partizan održao je danas vanrednu sednicu na kojoj su razmotrene ključne odluke nakon ostavke trenera Željka Obradovića i odlaska sportskog direktora Zorana Savića. Uz prisustvo većine članova, UO je usvojio novu strategiju rada sportskog sektora u aktuelnim okolnostima“, navodi se u saopštenju kluba.

Klub je preneo da je na predlog predsednika kluba Ostoje Mijailovića, Žarko Paspalj jednoglasno izabran za novog sportskog direktora.

„Nekadašnji as crno-belih i dugogodišnji sportski radnik vraća se u klub sa zadatkom da stabilizuje sistem i predvodi rešavanje ključnih pitanja u sportskom delu organizacije. Upravni odbor dao mu je punu podršku u izboru saradnika, određivanju pravca rada i donošenju odluka vezanih za izbor novog trenera, sa ciljem da ekipa napravi iskorak u nastavku sezone“, dodaje se u saopštenju.

Do imenovanja novog šefa stručnog štaba, ekipu će privremeno voditi trener Mirko Ocokoljić.

Upravni odbor uputio je i apel medijima i korisnicima društvenih mreža da se uzdrže od širenja neproverenih informacija i podizanja tenzija, podsećajući da Partizan u četvrtak igra važan duel protiv Bajerna, a potom i derbi protiv Crvene zvezde.

Klub poziva sve navijače da svojim ponašanjem doprinesu mirnoj atmosferi i zaštiti interesa Partizana.

(Beta)

