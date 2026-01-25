Završen ovosezonski Svetski kup u brzom klizanju, najviše medalja za Amerikance i Holanđanke

Brzoklizačice Holandije i brzoklizači Amerike osvojili su najviše medalja na večeras završenom Svetskom kupu u nemačkom gradu Inzelu.

Posle pet etapa u pet gradova i pet država tokom prethodna tri meseca, sabiranjem svih osvojenih bodova, najbolji pojedinačni učinak imao je mladi Amerikanac Džordan Štolc koji trijumfovao u tri kategorije: na 500, 1.000 i 1.500 metara.

U ženskoj konkurenciji Holanđanka Femke Kok je zbirno imala najbolji rezultat i na 500 i na 1.000 metara, dok je njena zemljakinja Džoj Bune pobedila na četiri od pet trka na 1.500 metara, ali je ukupno zauzela drugo mesto iza Japanke Miho Takagi, zato što je jednu rundu propustila zbog priprema za Olimpijadu.

Na 3.000 metara prvo mesto je osvojila Norvežanka Ragne Viklund, dok je na 5.000 metara u muškoj konkurenciji najbolji ukupno bio 19. godišnji Čeh Metodij Jilek.

Grupni start je u ženskoj konkurenciji doneo pobedu Amerikanki Mii Manđanelo, sa samo jednim bodom prednosti ispred Holanđanke Marajke Gronevud, dok je među muškarcima najviše bodova prikupio Holanđanin Jorit Bergsma.

Naredno brzoklizačko takmičenje su Olimpijske igre u Milanu i Kortini, a sezona će potom biti završena Svetskim prvenstvom u holandskom Herenvenu, početkom marta.

(Beta)

