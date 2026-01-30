Zdjelar: Vratio sam se da pomognem ekipi da vrati titulu

Novi fudbaler Partizana Saša Zdjelar izjavio je danas da je jedan od glavnih razloga njegovog povratka u beogradski klub želja da pomogne crno-belima da posle devet godina ponovo osvoje titulu prvaka Srbije.

„Sigurno je lepo osećaj biti kod kuće. Vratio sam se u svoj dom u kom sam proveo jako dugo vremena i odigrao mnogo utakmica. Sve kockice su se složile i na kraju smo se dogovorili da ponovo budem deo voljenog kluba. Cilj je jasan, ono što nisam osvojio u prošlom mandatu. Jedan od razloga što sam se vratio je da pomognem ekipi da vratimo titulu u naš hram“, naveo je Zdjelar na predstavljanju, a preneo klub.

Uz Zdjelara, koji je za crno-bele već igrao od 2018. do 2022. godine, u Partizan je došao i bivši reprezentativac Srbije Stefan Mitrović.

Mitrović je rekao da je imao veliku želju za povratkom u Srbiju, nakon što je poslednjoj deceniji igrao u prvim ligama Belgije, Španije i Francuske, i dodao da dolazak u Partizan smatra najvećim izazovom u svojoj karijeri.

„Kad je došao poziv Partizan nisam imao ni trunku dileme tako da smo se brzo dogovorili. Izuzetno sam srećan i počastvovan što sam od danas fudbaler Partizana“, kazao je 35-godišnji štoper.

Mitrović je naveo da smatra da će on i Zdjelar pomoći brojnim mladim igračima Partizana u pojedinim segmentima igre.

„Ovo je veoma mlada ekipa sa mnogo kvaliteta i potencijala. Mislim da ćemo Saša i ja svojim dolaskom pomoći ekipi da sazri još brže u segmentu mentaliteta, karaktera i pogleda na fudbal“, rekao je Mitrović.

Mitrović je takođe izjavio da je cilj ove sezone osvajanje titule prvaka Srbije.

„Ne treba bežati od toga, Partizan uvek treba da ide na titulu i daćemo sve od sebe da dođemo do tog cilja“, rekao je novi defanzivac crno-belih.

Uz Zdjelara i Mitrovića, profesionalan ugovor sa Partizanom je danas potpisao i 22-godišnji dosadašnji napadač Teleoptika Marko Lekić.

„Osećaj je neverovatan, da potpišem profesionalan ugovor sa najvećim klubom u Srbiji. Na ovome neću stati, uz Božju volju nastaviću da dajem maksimum na ovom terenu i da pomažem ekipi“, kazao je Lekić.

Nakon prvog dela sezone u Super ligi Srbije, Partizan je prvi na tabeli sa 46 bodova, jednim više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Crno-beli će prvu utakmicu u Super ligi Srbije nakon zimske pauze odigrati u u subotu, kad će u Beogradu dočekati Radnički iz Niša.

(Beta)

