Željko Obradović: Bili smo mekani u odbrani u prvoj četvrtini

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je njegova ekipa igrala loše u odbrani u prvoj četvrtini večerašnje utakmice Evrolige protiv Real Madrida i dodao da su njegovi igrači napravili neke nesmotrene faulove u završnici, koji su pomogli španskom timu da pobedi u tom duelu.

„Moramo da čestitamo Realu na dobroj igri. Loše smo počeli, bili smo mekani u odbrani u prvoj četvrtini, ne smemo tako da igramo u ovom takmičenju. To je problem. Osim toga, nismo mentalno bili dobri, nismo pratili plan igre i to je bilo teško za nas. U drugom poluvremenu smo promenili stvari. U završnici smo napravili neke glupe faulove, Real je pogodio trojku i to je to. Čestitam Realu na pobedi“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Partizan je na gostujućem terenu izgubio od Real Madrida 86:93, u utakmici četvrtog kola Evrolige.

Na pitanje o igri Isaka Bonge, Obradović je rekao da, iako smatra da je nemački košarkaš imao slabiju utakmicu večeras, Bonga svojim partijama pruža primer ostalim igračima i da je srećan što ga ima u ekipi.

„Bonga igra izvanredno. Možda ne večeras, al on je neko ko radi za tim i on je primer svima drugima. Imao je lošiju utakmicu, ali sam jako srećan što ga imam u timu“, kazao je Obradović.

Beogradski crno-beli zauzimaju 14. mesto na tabeli sa skorom 2/2, dok je Real drugi sa tri pobede i jednim porazom.

Partizan će utakmicu narednog kola Evrolige odigrati u petak, na gostujućem terenu u Vitoriji protiv Baskonije.

(Beta)

