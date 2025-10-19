Željko Obradović: Da nastavimo u dobrom ritmu i u utakmici protiv FMP-a

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da se nada da će njegova ekipa u predstojećoj utakmici protiv FMP-a u ABA ligi nastaviti da igra u dobrom rimtu, uz energiju i agresivnost i uz poštovanje protivnika.

„Vraćamo se ABA ligi i mnogo je važno, posle duplog kola u Evroligi, pronaći dobru energiju. Moramo da poštujemo sebe ali i protivnika, kog smo uvek i poštovali. Nadam se da ćemo da nastavimo da igramo u dobrom ritmu i da budemo svesniji šta je naš prepoznatljiv stil, a to je igra sa visokom energijom i agresivnošću uz kvalitet koji igrači poseduju“, istakao je Obradović.

Košarkaši Partizana igraju u ponedeljak od 20 časova u Beogradskoj areni protiv FMP-a, utakmicu trećeg kola ABA lige. Crno-beli u duel ulaze posle duplog kola u Evroligi u Španiji i porazu i pobedi, protiv Real Madrida odnosno Baskonije.

Košarkaš Partizana Arijan Lakić rekao je da je ekipa spremna za utakmicu protiv rivala iz Železnika.

„Posle duplog kola uspeli smo da se odmorimo koliko je to bilo moguće i sada smo spremni za sutrašnju utakmicu. Očekuje nas zanimljiv meč, FMP ima kvalitetne igrače i otvorili su sezonu skorom 1:1, ali mi smo spremni na sve što nas čeka. Moramo da budemo maksimalno fokusirani, da reagujemo na svaku situaciju u napadu i u odbrani. Dali smo sve od sebe da se što bolje pripremimo i voleo bih da sutra u Areni vidimo što više navijača“, naveo je Lakić.

Ulaz na utakmicu omogućen je svim vlasnicima sezonskih karata, kao i svim kupcima dnevnih ulaznica za duel protiv Pariza u Evroligi. Takođe, u želji da nagradi navijače za vernost, Partizan je odlučio da ulaz bude besplatan za sve porodice.

Kompletna porodica koja na utakmicu protiv FMP-a dođe sa makar jednim detetom mlađim od 18 godina, moći će da uđe besplatno u Arenu.

Takođe, svako ko kupi majicu „Sa kolena na koleno“ u prodavnici košarkaškog kluba Partizan i u njoj dođe na utakmicu protiv FMP-a, imaće besplatan ulaz.

Kao i do sada vlasnici sezonskih ulaznica i paketa dnevnih karata za mečeve protiv FMP-a i Pariza imaju prioritet da zauzmu svoja mesta, dok će ostali popunjavati upražnjene stolice.

Iz Partizana su podsetili navijače na nedavni poziv Kluba za zaštitu žena u sportu i poziv na vraćanje kulture u javni govor.

„Nikakve uvrede, mizogini komentari ili bilo kakva druga vrsta nasilja nemaju mesta na sportskim borilištima. Partizan poziva na poštovanje svih aktera utakmice, kao i na suzdržavanje od reakcija koje sadrže uvrede prema bilo kome, bez obzira na istoriju odnosa, kao i izrečenih ili učinjenih stvari u prošlosti“, navodi se u saopštenju Partizana.

Crno-beli u duel ulaze posle pobede nad Splitom u gostima (86:81), dok je FMP u prethodnom kolu pobedio Studentski centar 87:80.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com