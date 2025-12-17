Željko Obradović do leta neće voditi nijedan klub

Bivši trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da neće razmatrati nijednu ponudu do leta, kao i da mu je sada na prvom mestu porodica.

„Trenutno nemam ništa drugo na umu osim porodice. Do kraja juna neću voditi nijedan klub. Tokom tog perioda neću razmatrati nikakve ponude za saradnju, bez obzira odakle dolaze“, rekao je Obradović u izjavi grčkom javnom servisu (ERT).

Obradović je napustio klupu Partizana 26. novembra, nakon serije loših rezultata u Evroligi, a odluku nije promenio, uprkos želji navijača i članova uprave.

Mediji su prethodnih dana izveštavali da bi Obradović, između ostalog, mogao da preuzme trenersku poziciju u solunskom PAOK-u.

(Beta)

