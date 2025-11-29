Željko Obradović ipak ne ostaje u Partizanu

Košarkaški klub Partizan saooštio je danas da je trofejni srpski trener Željko Obradović ostao pri odluci da više neće predvoditi crno-bele sa klupe.

Partizan je u saopštenju podsetio da je Izvršni odbor tokom prethodna dva dana održao niz sastanaka i konsultacija, a potom u petak i sastanak sa trenerom Obradovićem na temu njegovog ostanka u klubu.

Treneru Obradoviću je, kako se ističe, pružena puna i nedvosmislena podrška da nastavi sa radom i učini sve neophodne korake kako bi crno-beli tim prevazišao trenutnu krizu igre i rezultata.

„Nakon sastanka i potom dodatnih nekoliko pokušaja predsednika Ostoje Mijailovića i članova Izvršnog odbora da privole Obradovića da promeni odluku, dosadašnji trener crno-belih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje“, naveo je Partizan.

Klub je naveo da je sastanak Željka Obradovića i članova Izvršnog odbora trajao više od dva sata, „uz otvorenu diskusiju o svim problemima i mogućim rešenjima“.

„Uprkos nizu konstruktivnih predloga koji su podrazumevali i moguće rezove u timu, Željko Obradović uz zahvalnost svima na rečima podrške nije promenio svoju odluku i on više neće obavljati funkciju prvog trenera crno-belih“, navodi se u saopštenju.

Partizan je istakao da je „košarkaški i simbolički značaj Željka Obradovića za Partizan i košarku na globalnom nivou nemerljiv“. „Praznina koja ostaje, teško da može biti nadoknađena. Željko Obradoviću su vrata Partizana zauvek otvorena i Partizan će uvek biti njegova kuća“, navodi se.

Partizan je najavio da će početkom naredne nedelje biti održana sednica Upravnog odbora sa temom „postavljanja novog sportskog direktora i strategije u radu sportskog sektora, nakon čega će biti održana i konferencija za medije“.

Željko Obradović je u sredu sredu podneo neopozivu ostavku, klub mu se odmah zahvalio na saradnji, ali je uprava crno-belih dan kasnije odbila tu ostavku. Tog dana veliki broj navijača crno-belih je dočekao Obradovića na aerodromu „Nikola Tesla“ po povratku iz Atine tražeći od njega da promeni odluku i ostane na klupi Partizana.

Na sastanku uprave kluba juče je sa funkcije smenjen dosadašnji sportski direktor Zoran Savić.

Partizan naredne sedmice očekuje meč protiv Bajerna iz Minhena u Evroligi u Beogradu.

Crno-beli posle 13 odigranih utakmica u Evroligi imaju skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

(Beta)

