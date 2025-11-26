Željko Obradović nije više trener košarkaša Partizana

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović saopštio je danas da je podneo neopozivu ostavku na tu funkciju zbog loših rezultata kluba u ovoj sezoni.

„Poštovani navijači Partizana, pre četiri i po godine sam se vratio u svoj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku“, naveo je Obradović u pismu koje je objavio Partizan na svom sajtu.

Obradović se zahvalio svim ljudima iz kluba, uključujući i predsedniku Ostoji Mijailoviću, članovima upravnog odbora, sponzorima, kao i svim igračima i članovima stručnog štaba sa kojima je radio u poslednje četiri i po godine.

„Naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana! Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici! Uvek jedan od vas, večno zahvalan“, dodaje Obradović u pismu.

Klub nije naveo ko će zameniti Obradovića na klupi crno-belih.

Partizan posle 13 odigranih mečeva u Evroligi ima skor 4/9, a crno-beli su izgubili sedam od poslednjih osam utakmica u tom takmičenju.

Obradovićeva odluka dolazi dan nakon što je Partizan u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa 69:91.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, se u beogradski klub vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23 sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle „majstorice“ eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

Crno-beli će svoju narednu utakmicu odigrati 4. decembra, kad će u Beogradu dočekati Bajern Minhen u okviru 14. kola Evrolige.

(Beta)

