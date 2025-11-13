Željko Obradović: Niko ne može unapred da upiše pobedu u Evroligi

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da u Evroligi niko ne može unapred da upiše pobedu i da njegova ekipa mora u predstojećoj utakmici protiv Asvela mora da bude koncentrisana i da ponovi dobre stvari iz duela sa Monakom.

„U Evroligi ne može niko unapred da upiše pobedu. Asvel je ekipa koja mnogo menja u odbrani, gde iz zonskog presinga prelaze u različite vrste zonske odbrane. Mi moramo da probamo da igramo u tranziciji i da što ranije uđemo u napad kako im ne bismo dozvolili ono na šta su navikli“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u petak od 20 časova u Francuskoj protiv Asvela, utakmicu 11. kola Evrolige.

„Fale im određeni igrači, kao što i nama fale, tako da mislim da je to bitna karakteristika ovog meča. Potrebno je da budemo koncentrisani i da sve dobre stvari koje su bile na utakmici protiv Monaka pokušamo da primenimo i u ovoj utakmici“, naveo je Obradović.

Partizan je u prošlom kolu pobedio Monako 78:76, a Asvel je izgubio u Milau 72:80.

Košarkaš Partizana Šejk Milton rekao je da ekipa mora u svim segmentima igre dobro da odigra u Francuskoj.

„Bitno je da igramo dobro u napadu i u odbrani i da nastavimo da rastemo kao tim. Smatram da možemo da odigramo dobro. Gostujuće utakmice znaju da budu izazovne, ali za nas to može da bude odlična prilika da unapredimo našu igru“, naveo je Milton.

Posle 10 kola Partizan ima četiri pobede i šest poraza, a Asvel dve pobede i osam poraza.

