Željko Obradović ponudio ostavku na mesto trenera Partizana

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović ponudio je ostavku na tu funkciju nakon serije loših rezultata u Evroligi.

Prema pisanju Mocartsporta Obradovića očekuje sastanak sa Upravom kluba, nakon čega će biti poznato da li će najtrofejniji trener Evrolige napustiti mesto trenera crno-belih.

Partizan posle 13 odigranih utakmica u Evroligi ima skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

Obradovićeva odluka dolazi dan nakon što je Partizan u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa sa 69:91.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, u ekipu crno-belih se vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23. sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle „majstorice“ eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com