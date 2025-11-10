Željko Obradović pred duel sa Monakom: Najbitnije je da probamo da zaustavimo njihove kreatore igre

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa na predstojećoj utakmici Evrolige protiv Monaka zaustavi kreatore igre svog rivala i dodao da od svojih igrača želi da u tom duelu igraju odbranu kao u prošlom meču protiv Olimpijakosa.

„Igramo protiv Monaka koji je izuzetan tim. Oni su ekipa koja je na okupu već godinama, a takođe su pojačani određenim igračima. Snaga Monaka je, pre svega, u spoljnim igračima i smatram da je najbitnije da probamo da zaustavimo njihove kreatore igre. Moramo da probamo da igramo odbranu kao u Pireju veliki deo utakmice“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Partizan će u utorak od 20.30 u Beogradu dočekati Monako, u utakmici 10. kola Evrolige.

Crno-beli nakon svog četvrtog uzastopnog poraza u Evroligi zauzimaju 18. mesto na tabeli sa skorom 3/6, dok je Monako peti sa šest pobeda i tri poraza.

„Radi se o veoma jakoj napadačkoj ekipi, ali takođe imaju igrače koji jako dobro igraju u odbrani“, dodao je Obradović.

Košarkaš Partizana Sterling Braun rekao je da su se on i njegovi saigrači dobro pripremili za predstojeći duel i dodao da očekuje dobru utakmicu, za koju smatra da će njegovu ekipu „usmeriti na pravi put“.

„Očekujem dobru utakmicu, tešku borbu, kao što uvek kažem. Dobro smo se pripremili ove nedelje. Oni dolaze posle teške pobede u prethodnoj utakmici, pa osećamo da moramo biti još fokusiraniji. Momci uče akcije, novi ih polako savladavaju i mislim da će to biti dobra utakmica za nas, ona koja će nas usmeriti na pravi put“, kazao je krilni igrač crno-belih.

(Beta)

