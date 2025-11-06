Željko Obradović pred duel sa Olimpijakosom: Nadam se da ćemo imati istu želju kao protiv Barselone

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je protivnik njegove ekipe u predstojećoj utakmici Evrolige, grčki Olimpijakos, veoma kvalitetan i dodao da se nada da će njegovi igrači u tom duelu igrati sa istim nivoom želje kao u meču protiv Barselone.

„Igramo protiv tima koji je pravljen da ima najviše ambicije u Evroligi. Olimpijakos ima izvanredan roster i igraju veoma dobro, a godinama imaju istog trenera tako da imaju i automatizme u svojoj igri. Analizirali smo ih i nadam se da ćemo imati istu želju kao na utakmici protiv Barselone“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Partizan će u petak od 20.15 na gostujućem terenu u Pireju igrati protiv Olimpijakosa, u utakmici devetog kola Evrolige.

Beogradski crno-beli su u svojoj prethodnoj utakmici u Evroligi, na svom terenu izgubili od Barselone 76:78, i time zabeležili svoj treći uzastopni poraz u tom takmičenju, dok je Olimpijakos u Pireju pobedio Hapoel iz Tel Aviva 62:58.

Partizan zauzima 17. mesto na tabeli sa tri pobede i pet poraza, dok je Olimpijakos četvrti sa skorom 5/3.

Obradović je rekao da će meč protiv Olimpijakosa propustiti Džabari Parker i kapiten Vanja Marinković.

Košarkaš Partizana Isak Bonga naveo je da očekuje tešku utakmicu i dodao da njegova ekipa mora da se vrati na „pravi put“.

„Nikada nije lako igrati protiv njih na njihovom terenu, tako da nas očekuje teška utakmica. Moramo da se vratimo na pravi put i ponovo zaigramo onako kako obično igramo“, kazao je krilni igrač crno-belih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com