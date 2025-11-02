Željko Obradović pred meč protiv Dubaija: Treba da budemo na boljem nivou agresivnosti

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da njegova ekipa na predstojećoj utakmici ABA lige protiv Dubaija mora da igra sa većim nivoom agresivnosti u odnosu na prvi ovosezonski duel protiv kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

„Imamo iskustvo iz prve utakmice u Evroligi protiv njih, koju smo odigrali veoma slabo. Dubai je izuzetno kvalitetna ekipa i trebalo bi da budemo na nivou agresivnosti koji će nam omogućiti da odigramo mnogo bolju utakmicu nego na početku sezone, kada je jedan period bio dobar, a sve ostalo prilično slabo. To je nešto na šta ćemo posebno obratiti pažnju, uz maksimalno poštovanje prema protivniku“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Partizan će u ponedeljak od 17 časova na gostujućem terenu igrati protiv Dubaija, u utakmici petog kola Grupe A regionalne ABA lige.

Partizan i Dubai su jedine dve neporažene ekipe u Grupi A u dosadašnjem delu sezone. Oba tima imaju po četiri pobede, beogradski crno-beli su drugi na tabeli, dok je Dubai prvi.

Prvi ovosezonski duel ova dva tima odigran je 30. septembra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u okviru prvog kola Evrolige, a Dubai je u njemu pobedio 89:76.

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski rekao je da očekuje dobar duel dve kvalitetne ekipe.

„Očekujem dobru utakmicu, dve kvalitetne ekipe će se boriti svih 40 minuta, pa ćemo videti kako će se završiti“, kazao je centar crno-belih.

