Željko Obradović pred meč protiv Fenerbahčea: Moramo da igramo strpljivo

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa igra strpljivo u predstojećoj utakmici Evrolige protiv Fenerbahčea, kog smatra najboljim odbrambenim timom tog takmičenja.

„Igramo protiv tima koji je šampion Evrope i to dovoljno govori. Posebna karakteristika njihove igre je ta što su najbolji odbrambeni tim Evrolige. Razlog leži u tome što su njihovi spoljni igrači visoki i mogu da budu od pomoći unutrašnjim igračima. To su neke stvari koje smo pripremali ove nedelje. Moramo da igramo strpljivo, da ne ulazimo u zamku šuteva i da pronalazimo bolja rešenja u odnosu na njihove promene u odbrani. Nadam se da ćemo biti na nivou koji je potreban da odigrano dobru utakmicu“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Partizan će u petak od 20.30 u Beogradu dočekati Fenerbahče, u utakmici 12. kola Evrolige.

Beogradski crno-beli nakon poraza u meču prethodnog kola od poslednjeplasiranog Asvela (87:88), čime su zabeležili peti poraz u poslednjih šest utakmica u Evroligi, zauzimaju 17. mesto na tabeli sa skorom 4/7, dok je Fenerbahče nanizao tri uzastopna trijumfa u Evroligi i sad se nalazi na 10. poziciji sa šest pobeda i pet poraza.

„Oni su tim koji je i ove godine napravljen za najviše ciljeve, iako su nešto lošije započeli sezonu, u poslednje vreme su sve bolji“, rekao je Obradović.

Košarkaš Partizan Džabari Parker rekao je da on i njegovi saigrači moraju da uče iz svojih grešaka i dodao da veruje da će se „vratiti na pravi put“.

„Idemo utakmicu po utakmicu. Sutra nas čeka veoma važan meč i ne smemo da gledamo previše otvoreno. Važno je da učimo iz svojih grešaka, jer svaki dan donosi novu priliku. Novi dan je i novi početak i verujem da ćemo se vratiti na pravi put“, kazao je krilni centar crno-belih.

(Beta)

