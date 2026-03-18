Željko Obradović predavač na Beogradskoj košarkaškoj klinici

Bivši trener košarkaša Partizana Željko Obradović drugi je potvrđeni predavač na ovogodišnjem 25. izdanju Beogradske košarkaške klinike "Dušan Ivković", saopštili su danas organizatori.

„Reč je o najtrofejnijem evropskom treneru svih vremena i jednoj od najznačajnijih figura u istoriji svetske košarke. Njegovo učešće na Klinici ima poseban značaj, imajući u vidu da je Željko Obradović jedan od osnivača Udruženja košarkaških trenera Srbije, čime ova institucija predstavlja njegovu matičnu organizaciju“, rekao je Strahinja Vasiljević, generalni sekretar UKTS i prvi operetivac u organizaciji Klinike.

Vasiljević je dodao da je tokom prethodnih godina Obradović više puta bio među predavačima, dajući „izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji trenerske edukacije na najvišem nivou“.

„Njegova kontinuirana podrška i prisustvo dodatno učvršćuju ugled Klinike kao jednog od najrelevantnijih stručnih skupova u Evropi“, poručio je Vasiljević.

Osim Željka Obradovića, učešće na 25. Beogradskoj košarkaškoj Klinici „Dušan Ivković“ potvrdio je i italijanski stručnjak Etore Mesina.

Ovaj stručni seminar koji ima četvrt veka dugu tradiciju okupljanja najeminentnijih imena svetske trenerske scene održaće se 27. i 28. juna u Beogradu. Kako se navodi, Klinici će prisustvovati više od 1.500 trenera iz zemlje i inostranstva, koji će imati jedinstvenu priliku za usavršavanje i razmenu znanja na najvišem nivou.

(Beta)

