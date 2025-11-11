Željko Obradović: Sreća je bila na našoj strani

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je njegova ekipa kontrolisala igru u većini večerašnje utakmice Evrolige protiv Monaka i dodao da je u neizvesnoj završnici sreća pomogla njegovom timu da dođe do pobede u tom duelu.

„Nakon što smo kontrolisali igru u dosta minuta, došli smo do situacije da oba tima budu u mogućnosti da pobede. Večeras je sreća bila na našoj strani. Bitno je da smo pobedili u ovoj sjajnoj atmosferi. Hvala navijačima na sjajnoj podršci“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio Monako 78:76, u utakmici 10. kola Evrolige, i prekinuo niz od četiri uzastopna poraza u tom takmičenju.

Crno-beli su u poslednjoj četvrtini imali vođstvo od 20 poena razlike (74:54), nakon čega je Monako napravio seriju 22:0 i stekao prednost 76:74 na dva minuta do kraja meča.

„Koncentracija je najvažnija stvar. Mi u našem timu imamo igrače koji su kreatori. Nema ih mnogo. Kad su umorni to drugačije izgleda. Pokušavamo da budu što svežiji. Nije normalno da smo igrali poslednju četvrtinu sa tolikim brojem izgubljenih lopti. Znali smo da treba da sprečimo šuteve Džejmsa. Odbrana na Džejmsu i Okobu je bila izvanredna. Ima mnogo stvari koje su bitne, ali smo ovog puta imali više sreće od protivnika. Za razliku od utakmice protiv Barselone“, rekao je Obradović.

Obradović je naveo da su njegovi igrači svoje najbolje odluke donosili u poslednja dva minuta utakmice i dodao da su oba tima u završnici promašila po nekoliko otvorenih šuteva.

„Problem su izgubljene lopte i to što pojedini igrači zaborave napad. Dekoncentrisani su, to je deo svega ovoga. Bilo je toga i u prvom poluvremenu“, kazao je Obradović.

Trener Partizana je rekao i da je dobar šut za tri poena njegove ekipe bio presudan za večerašnju pobedu.

„Imali smo dosta rezonskih šuteva za tri poena. Mi smo i pobedili zbog šuta za tri poena. On je odlučio“, kazao je Obradović.

Obradović je pohvalio igru Alekseja Pokuševskog na večerašnjoj utakmici.

„Odigrao je jednu odličnu utakmicu. Šut koji je uzeo na kraju je isto bio odličan. Ovo mu je verovatno najbolja utakmica u Partizanu“, rekao je Obradović.

Trener crno-belih naveo je i da će pokušati da pomogne Džabariju Parkeru da se vrati u dobru formu.

„Trener je tu da svakom igraču iz tima pomogne. Potrudiću se i Džabariju da pomognem. Sezona je duga i naporna, forma ide gore-dole. Najvažnije je da ljudi budu zdravi, spremni i da kroz dobar trening ulaze u formu“, kazao je Obradović.

Crno-beli će utakmicu narednog kola odigrati u petak u Lionu protiv Asvela, a Obradović je naveo da će kapiten Vanja Marinković verovatno propustiti i taj duel zbog povrede leđa.

„Mislim da Vanja neće ići u Francusku. Snimio je leđa, nema ništa, ali se ne oseća dobro. Samo bi mu odmoglo da ga vodim na put. Ali ipak igrač odlučuje“, izjavio je trener Partizana.

Partizan zauzima 16. mesto na tabeli Evrolige sa četiri pobede i šest poraza, dok je Monako peti sa skorom 6/4.

(Beta)

