Željko Obradović: Sreća je bila na strani Barselone

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je sreća bila na strani Barselone u večerašnjoj utakmici Evrolige i dodao da je samim tim španski tim zasluženo pobedio njegovu ekipu u tom duelu.

„Sreća je bila na strani Barselone, a ako je to slučaj, onda su zaslužili da pobede utakmicu“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Partizan je na svom terenu u Beogradu izgubio od Barselone 76:78, u utakmici osmog kola Evrolige, i time pretrpeo svoj treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

„Ima mnogo važnijih stvari od košarkaške utakmice. Nema razloga da upiremo prstom u bilo koga, igrači su dali sve od sebe. Da analiziramo utakmicu kad igrač ubaci sa 13 metara trojku, to nije normalno. Da Sterling (Braun) promaši zicer, nije normalno, da Tajrik (Džouns) promaši zakucavanje, nije normalno, da Bruno (Fernando) promaši dva slobodna bacanja, nije normalno. Čestitam igračima na svemu što su uradili. Nemamo zamerku za njihovu želju i borbenost“, dodao je Obradović.

Crno-beli zauzimaju 17. mesto na tabeli sa tri pobede i pet poraza, dok je Barselona osma sa skorom 5/3.

Obradović je rekao da je njegova ekipa igrala dobru timsku košarku, ali da je kod pojedinih izgubljenih lopti mogla da reaguje bolje.

Komentarišući trojku Vila Klajburna, koja je Barseloni večeras donela pobedu, Obradović je naveo da je njegova ekipa odigrala dobru odbranu u tom posedu, ali da je problem što nije nakon toga na vreme napravila faul.

„Neverovatan je bio šut, Tajrik mu je bio na ruci, on je ubacio, nema zamerke. Problem je bio što nismo napravili faul, to je bio veliki problem“, kazao je trener Partizana.

Obradović je rekao i da je sa Džabarijem Parkerom, koji večeras nije ulazio u igru, sve u redu.

On je naveo i da je teško igrati sa ovolikim brojem novih igrača i dodao da veruje da će Nik Kalates i Bruno Fernando biti korisni za njegovu ekipu.

„Kalates nije imao trening pet na pet još uvek. Siguran sam da će on biti neko ko će nam pomoći u budućnosti. Bruno takođe. Saigrači su mu pomagali sa kretnjama u napadu, ali je u odbrani imao dobru utakmicu“, izjavio je Obradović.

Trener Partizana je rekao i da postava sa Fernandom i Tajrikom Džounsom na terenu daje njegovoj ekipi „novu dimenziju“ u odbrani.

„Bruno sigurno u tandemu sa Tajrikom daje novu dimenziju našoj odbrani. U napadu je problem za sad, sa njima dvojicom su drugačiji rasporedi i prostor i na tome moramo da radimo. Izuzetno je teško jer imamo veoma malo prostora za trening“, izjavio je Obradović.

Trener crno-belih naveo je i da Dvejn Vašington donosi bolje odluke i da veruje da će vremenom biti sve bolji.

Obradović se zahvalio navijačima Partizana na „prelepoj atmosferi“ i rekao da će njegova ekipa nastaviti da se bori i za njih.

(Beta)

