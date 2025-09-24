Ženska fudbalska reprezentacija Avganistana sastavljena od izbeglica na turniru u Dubaiju

Ženska fudbalska reprezentacija Avganistana, sastavljena od izbeglica, igraće prve zvanične utakmice u oktobru na turniru četiri ekipe u Dubaiju, saopštila je danas Međunarodna fudbalska federacija (Fifa).
Reprezentacija koju podržava Fifa, koja još ne može zvanično da predstavlja Avgaistan u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, igraće protiv domaćina Ujedinjenih Arapskih Emirata, Čada i Libije na turniru koji će se od 23. do 29. oktobra igrati u Dubaiju.
Fudbalerke Avganistana nisu odigrale takmičarsku utakmicu od 2018. godine, a od povratka na vlast talibanskog režima 2021. godine ugašen je ženski sport.
Fifa je saopštila da ovaj turnir pojačava napore svetske kuće fudbala da „promoviše i zaštiti prava svih žena i devojčica da igraju fudbal, ostvare svoje fudbalske snove i napreduju“.
Ženske reprezentacije Čada i Libije nisu na rang-listi Fifa, a UAE zauzima 117. mesto.
Fifa će sve utakmice direktno prenositi na svojoj internoj striming platformi.
(Beta)
