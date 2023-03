Ženska juniorska rvačka reprezentacija Srbije osvojila prvo mesto u Mađarskoj

BEOGRAD – Ženska juniorska rvačka reprezentacija Srbije ostvarila je veliki uspeh, pošto je na Open kupu u Mađarskoj ubedljivo osvojila prvo mesto, saopšteno je danas iz RS S.

Selekcija Srbije do 20 godina trijumfovala je u konkurenciji reprezentacija Austrije, Ukrajine, Slovačke i dvadesetak mađarskih klubova.

Boje selekcije Srbije uspešno su branile Lena Aćimović, Milica Sekulović, Jana Petrović, Jovana Radivojević, Dunja Lukić, Šemsa Todorović, Maša Perović, i Emilija Jakovljević.

„Evidentan je ogroman napredak naših devojaka. Bazične pripreme koje su odrađene na Divčibarama, zatim zajednički treninzi sa Mađaricama u Kanjiži u rvačkoj akademiji dali su vidljive rezultate“, rekao je Dalibor Perović, koji je uz Akoša Fabiana trener naših rvačica.

„Predstoji nam Evropsko prvenstvo za mlađe seniorke za dve nedelje u Bukureštu gde ćemo imati tri naše predstavnice Jovanu Radivojević, Mašu Perović i Fani Nađ. Devojke vredno treniraju u Budimpešti sa reprezentativkama Mađarske u odličnim uslovima u njihovom Olimpijskom centru“, kazao je on.

Perović je istakao da su srpske rvačice na dobrom putu uoči EP.

„Biće to izuzetno jako takmičenje i mislim da je još rano očekivati neke velike rezultate. Sigurno je da smo na dobrom putu i da odlično radimo uz veliku podršku rvačkog saveza Srbije koji je prepoznao ovu odličnu generaciju i siguran sam da ćemo ubrzo moći da se radujemo medaljama sa velikih takmičenja i u ženskom rvanju. Za sada bio bi odličan rezultat da neka od devojaka dođe do borbe za medalju što bi značilo da ostvari minimalno dve pobede, a to su neka realna očekivanja u ovom trenutku“, zaključio je Perović.

(Tanjug)

