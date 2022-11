Ziđin i Odbojkaški savez Srbije potpisali ugovor o donatorstvu od 300.000 evra

Generalni direktor kompanije Srbija Ziđin Koper, Đen Siming, potpisao je danas u Boru ugovor o donatorstvu vredan 300.000 evra sa Odbojkaškim savezom Srbije (OSS), saopštila je ta kompanija.

„Zadovoljstvo je i čast biti u društvu onih koji su zaslužni za planetarni uspeh ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, onih koji su zlatne devojke iz Srbije drugi put zaredom doveli do titule svetskog prvaka. Pobediti u 12 od 12 utakmica ravno je podvigu kakav je svojstven samo šampionima, a srpske odbojkašice to i jesu. One zaslužuju divljenje i poštovanje celog sveta, kao i strueni štab, pod čijim vođstvom je pre nekoliko nedelja postignut ovaj ogroman uspeh“, rekao je Siming, prenela je kompanija „Ziđin“.

(Tanjug)

