Živković strelac u pobedi PAOK-a nad Betisom, Aston Vila i Lion u osmini finala LE

Fudbaleri PAOK-a pobedili su večeras u Solunu ekipu Betisa sa 2:0, u utakmici pretposlednjeg, sedmog kola ligaške faze Lige Evropa.

Vodeći gol za grčki klub postigao je srpski fudbaler Andrija Živković u 67. minutu, da bi konačan rezultat u 87. minutu postavio Jorgos Jakumakis.

Živković, koji je i kapiten PAOK-a, odigrao je ceo meč za domaći tim.

Betis kolo pre kraja zauzima peto mesto na tabeli Lige Evropa sa 14 bodova, dok je PAOK 11. sa dva boda manje.

U poslednjem kolu Betis u Sevilji dočekuje Fejenord, a PAOK gostuje Lionu.

Aston Vila je pobedom u Istanbulu nad Fenerbahčeom od 1:0 izborila plasman u osminu finala Lige Evropa.

Gol za ekipu iz Birmingema postigao je Džejdon Sančo u 25. minutu.

Aston Vila je do drugog gola mogla u 65. minutu, ali je autogol Ismaila Jukseka poništen zbog prethodnog ofsajda.

Zbog ofsajda je 10 minuta kasnije poništen i pogodak igrača Fenerbahčea Kerema Akturkoglua.

Aston Vila na drugom mestu tabele Lige Evropa ima 18 bodova, a Fenerbahče je 16. sa 11 bodova.

U poslednjem kolu Aston Vila dočekuje Salcburg, dok Fenerbahče gostuje rumunskom FCSB-u.

Plasman u osminu finala Lige Evropa izborio je i Lion, koji je u Bernu pobedio Jang Bojs sa 1:0.

Viđena su i tri remija. Bolonja i Seltik su u Italiji odigrali nerešeno 2:2, Bran je u 10. minutu nadoknade sa penala golom Joahima Soltvedta stigao do izjednačenje protiv Midtjilanda (3:3), dok su Viktorija Plzenj i Porto u Češkoj odigrali nerešeno 1:1.

Pobede na domaćem terenu zabeležile su ekipe Fejenorda i Frajburga. Fejenord je u Roterdamu savladao Šturm iz Graca sa 3:0, a Frajburg je bio bolji od Makabija iz Tel Aviva sa 1:0.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com